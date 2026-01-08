"রহমতের নবী (সা.); অনুপ্রেরণামূলক বৈশ্বিক সংলাপ" বৈজ্ঞানিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মহানবী (সা.)-এর ১,৫০০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে, আজ, ১৭ জানুয়ারী, আহলে বাইত (আ.)-এর বিশ্ব সংস্থায়, সরাসরী উপস্থিতিতে এবং ওয়েবিনারের মাধ্যমে "রহমতের নবী (সা.)-এর বৈজ্ঞানিক সম্মেলন "; অনুপ্রেরণামূলক বৈশ্বিক সংলাপ" অনুষ্ঠিত হয়।
সম্মেলনটি মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের অংশগ্রহণে মহানবী (সা.)-এর ব্যক্তিত্ব এবং মর্যাদা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক সম্মেলনের একটি সিরিজের অংশ।
ইমাম খোমেনী ইনস্টিটিউট (রহঃ) এর অধ্যাপক ডঃ মোহাম্মদ লাগেন হাউসেন এর বক্তৃতায় অনুষ্ঠিত এই সভায়, ইন্দোনেশিয়ার মোতাহারী স্কুলের প্রধান ডঃ মিফতাহ ফাওজি রহমত এবং ইমাম খোমেনী ইন্সটিটিউটের স্পিকার এর অনুষদের সদস্য হোজ্জাতুল ইসলাম ডঃ হামেদ মোন্তাজেরি-মোগাদ্দাম এর বক্তারা আলোচনা করেন।
