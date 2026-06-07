  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. ইরানের সংবাদ

বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতার উদ্দ্যেশে পাকিস্তানের বিশেষ চিঠি আরাকচির কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

৭ জুন ২০২৬ - ১৯:২৮
News ID: 1823975
বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতার উদ্দ্যেশে পাকিস্তানের বিশেষ চিঠি আরাকচির কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সৈয়দ আব্বাস আরাকচির সাথে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করেছেন এবং বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতার উদ্দেশে পাকিস্তানের বিশেষ চিঠিটি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করেছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): তেহরান সফররত পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহসেন নাকাভি রবিবার ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইয়েদ আব্বাস আরাকচির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এবং বিপ্লবের নেতার উদ্দেশে পাকিস্তানের বিশেষ চিঠিটি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করেছেন।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha