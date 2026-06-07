বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতার উদ্দ্যেশে পাকিস্তানের বিশেষ চিঠি আরাকচির কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): তেহরান সফররত পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহসেন নাকাভি রবিবার ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইয়েদ আব্বাস আরাকচির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এবং বিপ্লবের নেতার উদ্দেশে পাকিস্তানের বিশেষ চিঠিটি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করেছেন।
৭ জুন ২০২৬ - ১৯:২৮
News ID: 1823975
পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সৈয়দ আব্বাস আরাকচির সাথে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করেছেন এবং বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতার উদ্দেশে পাকিস্তানের বিশেষ চিঠিটি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করেছেন।
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