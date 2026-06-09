ইরানের পাশাপাশি ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে হুথিরাও

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মধ্যপ্রাচ্যে আবারও উত্তেজনা বেড়েছে। বৈরুতে ইসরায়েলি আগ্রাসনের জবাবে দেশটিতে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ইরান।
ইসরায়েলের দিকে অন্তত ১১টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে ইরান। এটি এপ্রিল মাসে হওয়া যুদ্ধবিরতির পর ইরানের প্রথম সরাসরি ক্ষেপণাস্ত্র হামলা। ইসরায়েল দাবি করেছে, তাদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অধিকাংশ বা সব ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করেছে।
একই সময়ে ইয়েমেনভিত্তিক হুথি গোষ্ঠীও ইসরায়েলের দিকে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ে বলে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ জানায়। হুথিরা দীর্ঘদিন ধরে ইরানের মিত্র হিসেবে পরিচিত এবং অতীতেও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে হামলা চালিয়েছে।
ইসরায়েলের পাল্টা হামলায় ইরানের রাজধানী তেহরান, ইসফাহান ও তাবরিজ এবং আরও কয়েকটি শহরে বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গেছে। ইসরায়েল বলেছে, তাদের লক্ষ্য ছিল ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্র ও সামরিক অবকাঠামো; জ্বালানি স্থাপনাগুলোকে লক্ষ্য করা হয়নি।
এই সংঘাত এমন সময়ে ঘটছে যখন যুক্তরাষ্ট্র নতুন করে শান্তি ও পারমাণবিক আলোচনা এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প উভয় পক্ষকে সংযম দেখানোর আহ্বান জানিয়েছেন। তবে ইরান সতর্ক করেছে, ইসরায়েল হামলা চালিয়ে গেলে তারা আরও কঠোর জবাব দিতে পারে।
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