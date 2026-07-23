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চার মহাদেশ জুড়ে ‘হু ইজ হোসেন?’ (Who Is Hussain?) দাতব্য সংস্থার সাম্প্রতিক কার্যক্রম বিষয়ক প্রতিবেদন + ছবি

২৩ জুলাই ২০২৬ - ১০:২১
News ID: 1843971
চার মহাদেশ জুড়ে ‘হু ইজ হোসেন?’ (Who Is Hussain?) দাতব্য সংস্থার সাম্প্রতিক কার্যক্রম বিষয়ক প্রতিবেদন + ছবি

সাম্প্রতিক সময়ে, ‘হু ইজ হুসেইন?’ (Who is Hussain?) নামক বিশ্বব্যাপী সংগঠনটি বিশ্বজুড়ে ‘হোসাইনি সেবা’র সংস্কৃতির ব্যাপক বিস্তৃতি তুলে ধরেছে—যার মধ্যে রয়েছে ভারতের বিভিন্ন শহরে যানবাহনে ইমাম হোসাইনের বার্তা প্রদর্শন ও তানজানিয়ায় অভাবী রোগীদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে কাশ্মীরে হাজার হাজার পর্যটককে স্বাগত জানানো এবং প্যারিস, জেনেভা ও ডালাসে খাদ্য ও স্বাস্থ্যসুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আশুরা আন্দোলনের মানবিক মূল্যবোধের প্রসার এবং বিশ্বজুড়ে মানুষের কাছে ‘সাইয়্যিদুশ-শুহাদা’ (আ.)-কে পরিচিত করার লক্ষ্যে নিজেদের দাতব্য কার্যক্রম অব্যাহত রেখে, বিশ্বব্যাপী কার্যক্রম পরিচালনাকারী সংগঠন ‘হু ইজ হোসেন?’ (Who is Hussain?) দক্ষিণ ভারতের বেঙ্গালুরু শহরে টানা চতুর্থবারের মতো ‘ভেহিকেল অফ হোপ’ (Vehicle of Hope) নামক সাংস্কৃতিক প্রচারণা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে।

ভারত

এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে তরুণ স্বেচ্ছাসেবকরা শহরের বিভিন্ন অটোরিকশার গায়ে ও জানালায় ইমাম হোসাইন (আ.)-এর বাণী ও নৈতিক বার্তা সম্বলিত স্টিকার লাগিয়ে অ-মুসলিম ভারতীয় নাগরিকদের কাছে তাঁর শিক্ষা তুলে ধরার পথে এক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

فعالیت‌های سازمان جهانی «حسین کیست؟» در پهنه چهار قاره جهان

সুইজারল্যান্ড

 ইউরোপে, সংস্থাটির যৌথ সুইস-ফরাসি দল সুইজারল্যান্ডের নিউশাতেল (Neuchâtel) ও জেনেভা ক্যান্টনে তিনটি গণ-অনুদান সংগ্রহের কেন্দ্র স্থাপন করে পাঁচ দিনব্যাপী একটি কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে নাগরিকদের কাছ থেকে স্বাস্থ্যসুরক্ষা ও পরিচ্ছন্নতা-সংক্রান্ত সামগ্রী সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তীতে মাঠপর্যায়ে সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনার সময় এই সামগ্রীগুলো দিয়ে বিশেষ সহায়তা প্যাকেজ প্রস্তুত করে ওই অঞ্চলের গৃহহীন ও রাস্তায় রাত কাটানো মানুষদের মাঝে বিতরণ করা হবে।

فعالیت‌های سازمان جهانی «حسین کیست؟» در پهنه چهار قاره جهان

তানজানিয়া

আফ্রিকায় চিকিৎসাসেবা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে, তানজানিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত এমবেয়া (Mbeya)-তে সংস্থাটি একটি বিশেষায়িত চক্ষু অস্ত্রোপচার ক্যাম্পের আয়োজন করে। সেখানে স্বেচ্ছাসেবক চিকিৎসকদের একটি দল সফলভাবে ৩৮টি বিনামূল্যে অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করে; এর মাধ্যমে ৩৩ জন অভাবী ও সুবিধাবঞ্চিত রোগীর ছানি (cataract) রোগের চিকিৎসা করা হয় এবং তাঁদের দৃষ্টিশক্তি ও চলাফেরার সক্ষমতা ফিরিয়ে আনা হয়।

فعالیت‌های سازمان جهانی «حسین کیست؟» در پهنه چهار قاره جهان

যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত এসব কার্যক্রমের অংশ হিসেবে, টেক্সাসের ডালাস শাখার স্বেচ্ছাসেবকরা—প্রাক্তন "হযরত হোসাইন ইবনে আলী (আ.)" আশ্রয়কেন্দ্রের একজন বয়োজ্যেষ্ঠ বাসিন্দার সাথে সাক্ষাৎ ও তাঁকে সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি—"ফিড দ্য হাঙ্গ্রি চিলড্রেন" (Feed the Hungry Children) নামক দাতব্য সংস্থার সাথে যৌথভাবে কাজ করেছেন। বিভিন্ন বয়সী ৩০ জন স্বেচ্ছাসেবক তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সাথে নিয়ে বিশ্বজুড়ে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কাছে পাঠানোর জন্য শুকনো খাবার প্যাকেট করার কাজে অংশ নেন।

فعالیت‌های سازمان جهانی «حسین کیست؟» در پهنه چهار قاره جهان

কাশ্মীর

কাশ্মীর শাখার স্বেচ্ছাসেবকরা শ্রীনগরের ঐতিহাসিক ‘নিশাত বাগ’-এ—যা মুঘল আমলের অন্যতম বিখ্যাত উদ্যান—একটি সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করেন। সেখানে তাঁরা পানি ও ফলের রস বিতরণ করে প্রায় ৫,০০০ দেশি ও বিদেশি পর্যটককে স্বাগত জানান। পাশাপাশি তাঁরা ইমাম হোসাইন (আ.)-এর পরিচয় তুলে ধরেন; এর মাধ্যমে প্রায় ৫০০ পর্যটক প্রথমবারের মতো শিয়াদের তৃতীয় ইমামের পবিত্র নামের সাথে পরিচিত হন।

فعالیت‌های سازمان جهانی «حسین کیست؟» در پهنه چهار قاره جهان

ফ্রান্স

ফরাসি রাজধানী প্যারিসে, দলটি ২০ জন স্বেচ্ছাসেবককে মোতায়েন করে ১২০ জনেরও বেশি অভাবী ও গৃহহীন মানুষের মধ্যে স্যান্ডউইচ, ফল এবং গরম পানীয় সম্বলিত খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে।

فعالیت‌های سازمان جهانی «حسین کیست؟» در پهنه چهار قاره جهان

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