মামদানি নেতানিয়াহুকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে অভিহিত করেছে; নিউ ইয়র্কে তাঁকে গ্রেপ্তারের বিষয়ে আইনি পরামর্শ চলছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নিউ ইয়র্কের মেয়র জায়নবাদী শাসকগোষ্ঠীর প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে ‘যুদ্ধাপরাধী’ হিসেবে অভিহিত করে ঘোষণা দিয়েছে যে, সে শহরে এলে তাঁকে গ্রেপ্তারের আইনি উপায়গুলো খতিয়ে দেখার প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে।
দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জোহরান মামদানি জোর দিয়ে বলে যে, সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের সময় নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা কার্যকর করার বিষয়ে নিউ ইয়র্ক শহরের কর্তৃপক্ষ তাদের আইনি পদক্ষেপের বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।
ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের জারি করা গ্রেপ্তারি পরোয়ানার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মামদানি বলে, "নেতানিয়াহুর স্থান দ্য হেগে" এবং গাজা যুদ্ধ-সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য তাঁকে অবশ্যই জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে।
নির্বাচনী প্রচারণার সময়কার নিজের অবস্থানের কথা পুনর্ব্যক্ত করে নিউ ইয়র্কের মেয়র জোর দিয়ে বলে যে, আইনি ভিত্তি থাকলে সে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের রায় কার্যকর করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেবে। এর আগে সে গাজার যুদ্ধকে ‘গণহত্যা’ হিসেবে অভিহিত করেছিলেন, যা ছিল কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থার মূল্যায়নের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
এর জবাবে নেতানিয়াহু এই মন্তব্যগুলো প্রত্যাখ্যান করে এবং নিউ ইয়র্কের মেয়রকে হামাসকে সমর্থন করার জন্য অভিযুক্ত করে। ইসরায়েল-বিষয়ক মার্কিন ডেমোক্রেটিক পার্টির একাংশের অবস্থানের পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে এই ঘটনাগুলো ঘটছে; বিশেষ করে, সাম্প্রতিক দিনগুলোতে মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের প্রায় অর্ধেক ডেমোক্রেটিক সদস্য ইসরায়েলে ওয়াশিংটনের সহায়তা বন্ধ করার একটি প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছে—পর্যবেক্ষকদের মতে, গাজা যুদ্ধে তেল আবিবের নীতির বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান সমালোচনারই প্রতিফলন এই পদক্ষেপ।
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