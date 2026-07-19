ইরানের সাথে যুদ্ধে আহত সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধির কথা স্বীকার করল যুক্তরাষ্ট্র

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পেন্টাগন ঘোষণা করেছে, ইরানের বিরুদ্ধে আগ্রাসনের পর মার্কিন সৈন্যদের মধ্যে আহতের সংখ্যা বেড়ে ৪২৭-এ দাঁড়িয়েছে।
অথচ এই অঞ্চলে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলায় মার্কিন সামরিক হতাহতের সরকারি পরিসংখ্যান প্রকাশের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।
পেন্টাগন আরও জানিয়েছে যে ১৭ জুলাই থেকে স্থলবাহিনীর ২৮৭ জন, নৌবাহিনীর ৬৮ জন, বিমানবাহিনীর ৫৩ জন এবং মেরিন কোরের ১৯ জন সৈন্য আহত হয়েছেন। এর আগে এও দাবি করা হয়েছে যে এই যুদ্ধে ১৪ জন আমেরিকান সৈন্য নিহত হয়েছেন।
এমন এক সময়ে এ স্বীকারোক্তি করা হল যখন বেসামরিক এলাকা, বিশেষ করে ইরানের দক্ষিণাঞ্চল এবং শহুরে অবকাঠামোর ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নৃশংস আগ্রাসন অব্যাহত রয়েছে এবং এই আগ্রাসনের জবাবে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান চূড়ান্তভাবে মার্কিন ঘাঁটিগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করছে।
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