লেবাননের যোদ্ধাদের রক্ষা করা ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের একটি কৌশলগত নীতি।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসলামি বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ মুজতাবা হোসেইনি খামেনেয়ী হিজবুল্লাহর মহাসচিব ও তাদের নিবেদিতপ্রাণ সাহসী যোদ্ধাদের পক্ষ থেকে আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার শপথ জানিয়ে পাঠানো চিঠির জবাবে—এবং জায়নবাদী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে হিজবুল্লাহর অগ্রগামী ভূমিকা ও বিশ্বব্যাপী আধিপত্যবাদী শক্তির (গ্লোবাল অ্যারোগেন্স) নিপীড়ন থেকে মুক্তির ক্ষেত্রে বিশ্বের স্বাধীন জাতিগুলোর জন্য তাদের অনুপ্রেরণা জোগানোর বিষয়টি উল্লেখ করে—লেবাননের মুজাহিদদের সুরক্ষায় ইরানের কৌশলগত নীতি অব্যাহত রাখার ওপর জোর দিয়েছেন।
তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, আগ্রাসী যুক্তরাষ্ট্রের চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ অবসানের লক্ষ্যে যেকোনো চুক্তির ক্ষেত্রে লেবাননের ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা রক্ষা এবং জায়নবাদী শাসকগোষ্ঠীর আগ্রাসন সম্পূর্ণ ও শর্তহীনভাবে বন্ধ করাকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান প্রধান শর্ত হিসেবে নির্ধারণ করেছে।
হিজবুল্লাহ যোদ্ধাদের চিঠির জবাবে সর্বোচ্চ নেতার দেওয়া বার্তা:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِینَ یَلُونَکُم مِنَ الْکُفّارِ وَلْیَجِدُواْ فِیکُمْ غِلْظَة...
মাননীয় হুজাতুল ইসলাম ওয়াল-মুসলিমিন শেখ নাঈম কাসেম (আল্লাহ তাঁর সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখুন)
লেবাননের হিজবুল্লাহর সম্মানিত মহাসচিব এবং হিজবুল্লাহর সকল কমান্ডার ও আত্মত্যাগী, ধৈর্যশীল ও অবিচল যোদ্ধাবৃন্দ
السّلام علیکم جمیعا و رحمةالله
গর্বিত হিজবুল্লাহর বিশ্বস্ত ও সাহসী যোদ্ধাস্বরূপ আমার ভাই ও সন্তানরা—আপনাদের প্রেরিত চিঠিটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও সম্মানার্হ; এতে মহান আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে অবিচলতা ও দৃঢ়তার বার্তা রয়েছে, পাশাপাশি রয়েছে মহিমান্বিত কুরআনের প্রতিশ্রুতি এবং ইমাম খোমেইনী ও শহীদ নেতা মহান আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ীর (আল্লাহ তাঁদের উভয়ের ওপর সন্তুষ্ট হোন)—সম্মান ও মর্যাদাদায়ক আদর্শের প্রতি অবিচল অঙ্গীকারের বহিঃপ্রকাশ।
আজ, মার্কিন সরকার ও অপরাধী জায়নবাদীদের—যারা ফসল ও বংশধারা—উভয়কেই ধ্বংস করে—তাদের দ্বারা সংঘটিত নিপীড়ন ও অবিচারের কারণে বিশ্বের জাতিসমূহ যখন ক্লান্ত ও বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে, তখন ‘জিহাদ’ ও প্রতিরোধের পথ ছাড়া আর কোনো বিকল্প অবশিষ্ট নেই; আর এই পথে অবিচল থাকাই সত্যের যোদ্ধাদের জন্য প্রতিশ্রুত ঐশ্বরিক বিজয় নিশ্চিত করবে...
وَکَانَ حَقًّا عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ.
লেবাননের হিজবুল্লাহ আজ এক অটল পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে—যারা জায়নবাদী শাসনব্যবস্থা ও তাদের পৃষ্ঠপোষকদের বর্বরোচিত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জিহাদি গোষ্ঠীগুলোর নেতৃত্ব দিচ্ছে। বিশ্বব্যাপী ঔদ্ধত্য ও তাদের হাতের পুতুলদের দমন-পীড়ন ও স্বৈরাচার থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় থাকা বিশ্বের স্বাধীন জাতিগুলোর জন্য হিজবুল্লাহর এই অবিচলতা এক অনুপ্রেরণাদায়ক বার্তা হয়ে উঠেছে। নিঃসন্দেহে, এই বিশাল অর্জনের একটি বড় অংশের কৃতিত্ব লেবাননের জনগণের—বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলের বাসিন্দাদের—ধৈর্য, মর্যাদা, আত্মত্যাগ ও সংহতির ওপরই বর্তায়।
সর্বোচ্চ নেতা ও বিপ্লবের শহীদ ইমাম সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী (রহ.)-এর নীতি অনুসরণ করে, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান এই নিপীড়িত অথচ শক্তিশালী মুজাহিদদের সুরক্ষাকে একটি কৌশলগত নীতি হিসেবে নির্ধারণ করেছে; অধিকন্তু, আগ্রাসী যুক্তরাষ্ট্রের চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ অবসানের যেকোনো চুক্তির প্রধান শর্ত হিসেবে লেবাননের ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা রক্ষা এবং জায়নবাদী শাসনব্যবস্থার আগ্রাসনের সম্পূর্ণ ও শর্তহীন সমাপ্তিকে নির্ধারণ করেছে।
সর্বশক্তিমান আল্লাহর আশীর্বাদ ও রহমত বর্ষিত হোক সেইসব শহীদ, আহত ব্যক্তি এবং তাঁদের ধৈর্যশীল পরিবারের ওপর—যাঁরা আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে হিজরত করেছেন এবং স্বেচ্ছায় নানাবিধ কষ্ট ও প্রতিকূলতা বরণ করে নিয়েছেন। শান্তি বর্ষিত হোক হিজবুল্লাহর শহীদদের নেতা সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহর পবিত্র আত্মার ওপর;
সেইসাথে প্রতিরোধ আন্দোলনের পূর্ববর্তী সকল কমান্ডার ও তাঁর শহীদ সঙ্গীদের ওপর—যাঁদের সবার প্রতি সর্বশক্তিমান আল্লাহ সন্তুষ্ট হোন—যাঁরা ইসলামি প্রতিরোধের চারাগাছটিকে এমন এক বিশাল মহীরুহে পরিণত করেছিলেন যার শিকড় সুদৃঢ় এবং শাখা-প্রশাখা আকাশচুম্বী; সেইসব যোদ্ধার ওপর, যাঁরা তাঁদের জিহাদ ও প্রতিরোধের মাধ্যমে ইসলামি বিশ্বে লেবাননের জন্য সম্মান ও গৌরব সুনিশ্চিত করেছেন।
পরিশেষে, আমি আশা করি যে যুগের ইমামের—আল্লাহ তাঁর মহিমান্বিত পুনরাবির্ভাব ত্বরান্বিত করুন—দোয়ার বরকতে প্রতিরোধ আন্দোলনের মুজাহিদ, শহীদ ও মোজাহিদ যোদ্ধাদের ওপর এবং সেইসাথে মুহাজির ও তাঁদের ধৈর্যশীল পরিবারবর্গের ওপর সর্বপ্রকার ঐশ্বরিক অনুগ্রহ ও কৃপা বর্ষিত হবে।
وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ.
والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته
সৈয়দ মোজতাবা হোসেইনী খামেনেয়ী
Your Comment