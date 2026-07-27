ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নিয়ে ট্রাম্প সরকারের কর্মকর্তারা দিশেহারা

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): অ্যারিজোনার ডেমোক্র্যাট সিনেটর মার্ক কেলি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ট্রাম্প প্রশাসন কোনো সুস্পষ্ট কৌশলগত লক্ষ্য ছাড়াই ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক আগ্রাসনে জড়িয়ে পড়েছে।
তিনি বলেন, “প্রথমে বলা হয়েছিল লক্ষ্য হলো ইরানের রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তন করা। এরপর বিষয়টি পারমাণবিক অস্ত্রের দিকে যায়, তারপর ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং শেষ পর্যন্ত নৌবাহিনীকে কেন্দ্র করে আলোচনা শুরু হয়। ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তারা ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিষয়ে দিশেহারা এবং এলোমেলোভাবে এগোচ্ছেন।”
ডেমোক্র্যাট এই সিনেটর ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের বিপুল ব্যয়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, যখন যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ মানুষ নিত্যপ্রয়োজনীয় জীবনযাত্রার ব্যয় মেটাতেই হিমশিম খাচ্ছিল, তখন ট্রাম্প দেশকে এই যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলেন এবং এর ব্যয় এখনও বাড়ছে।
তিনি বলেছেন, এই সামরিক অভিযান মার্কিন জনগণের জন্য একটি বিপর্যয়। তাঁর ভাষায়, “অ্যারিজোনায় প্রতি গ্যালন পেট্রোলের দাম ৪ দশমিক ৫০ ডলারে পৌঁছেছে এবং মানুষ খাদ্যপণ্য ও বাড়িভাড়ার খরচ বহন করতেও হিমশিম খাচ্ছে।”
মার্ক কেলি আরও বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধমন্ত্রী পিট হেগসেথ একজন অযোগ্য ও দায়িত্ব পালনে অক্ষম ব্যক্তি। তিনি দাবি করেন, মার্কিন গোলাবারুদের মজুত উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে এবং সেগুলোর পরিবর্তে নতুন মজুত গড়ে তুলতে কয়েক বছর সময় লাগবে।
সাক্ষাৎকারের শেষদিকে, ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান অব্যাহত রাখতে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত ৬৭ বিলিয়ন ডলারের বাজেট চাওয়ার বিষয়ে প্রশ্নের জবাবে কেলি বলেন, তিনি এ বিষয়ে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেননি। তবে তিনি উল্লেখ করেন, গত পাঁচ বছরে যুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের বাজেট দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে এবং তাঁর মতে, এ ধরনের ব্যয়ের পরিমাণ যৌক্তিক নয়।
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