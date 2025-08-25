আরবাইন উপলক্ষে শহরজুড়ে ইরাকি জাতির প্রতি কৃতজ্ঞতার চিত্র প্রদর্শন।

ইমাম হুসাইন (আ.)-এর তীর্থযাত্রীদের যথাযথ আতিথেয়তার জন্য ইরাকি জাতির প্রতি কৃতজ্ঞতা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তেহরানের বিভিন্ন স্থানে একাধিক ছবি প্রদর্শিত হয়েছিল।
২৫ আগস্ট ২০২৫ - ১৫:০৮
News ID: 1720243
আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): এই পদক্ষেপের লক্ষ্য হল মহান আরবাইন মিছিলের পথে ইরাকি জনগণের আতিথেয়তা এবং সেবা উদযাপন করা এবং এতে মিছিলে ইরাকি সেবকদের ছবি প্রদর্শন এবং তীর্থযাত্রীদের স্বাগত জানানোর অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
রাজধানীর প্রধান চত্বর এবং রাস্তায় এই ছবিগুলির প্রদর্শন বিশ্বের বৃহত্তম ধর্মীয় সমাবেশ আয়োজনে ইরাকি জনগণের প্রতি ইরানি জাতির সংহতি এবং নিষ্ঠার প্রতীক।
Your Comment