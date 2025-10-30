  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. মধ্যপ্রাচ্যের সংবাদ

বিনাদোষে ১০৪ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করল ইসরায়েল

৩০ অক্টোবর ২০২৫ - ০৭:০৬
News ID: 1744464
বিনাদোষে ১০৪ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করল ইসরায়েল

গাজায় ‘তাৎক্ষণিক’ ও ‘শক্তিশালী’ হামলার নির্দেশ দেয় যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরায়েলের দাবি ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার রাফাতে গতকাল এক ইসরায়েলি সেনা নিহত হয়েছে। এরপর রাতে গাজায় ‘তাৎক্ষণিক’ ও ‘শক্তিশালী’ হামলার নির্দেশ দেয় যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। 

নেতানিয়াহুর নির্দেশের কয়েক ঘণ্টা পর গাজায় নতুন করে বর্বরতা শুরু করে দখলদার সেনারা।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনী জানায়, তাদের ওই সেনাকে হত্যা করে হামাস যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করেছে। তাই পাল্টা হামলা চালানো হয়েছে।

তবে ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম ওয়াল্লা জানিয়েছে, যেসব যোদ্ধা ওই ইসরায়েলি সেনাকে হত্যা করেছে তাদের সঙ্গে হামাসের যোগাযোগ নেই।

ওই যোদ্ধারা রাফার আল-জানিনার একটি সুড়ঙ্গের ভেতর ছিলেন। এ স্থানটি বর্তমানে ইসরায়েলি সেনাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha