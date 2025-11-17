https://bn.abna24.com/xjTsR১৭ নভেম্বর ২০২৫ - ১৯:৩৪ News ID 1751399 সংবাদ পরিষেবা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সংবাদ Home সংবাদ পরিষেবা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সংবাদ সুইডেনের ওরেব্রোতে হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.) এর শাহাদাতে শোক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে+ছবিসহ। ১৭ নভেম্বর ২০২৫ - ১৯:৩৪ News ID: 1751399 হযরত সিদ্দিকা তাহিরা (সা.আ.)-এর শাহাদাত স্মরণে সুইডেনের ওরেব্রো শহরের কারবালার কেন্দ্রস্থলে শিয়া এবং আহলে বাইত (আ.)-এর প্রেমিকদের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। Tags শাহাদাত বার্ষিকী হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.) সুইডেন শোক অনুষ্ঠান
