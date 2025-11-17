  1. Home
সুইডেনের ওরেব্রোতে হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.) এর শাহাদাতে শোক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে+ছবিসহ।

১৭ নভেম্বর ২০২৫ - ১৯:৩৪
News ID: 1751399
হযরত সিদ্দিকা তাহিরা (সা.আ.)-এর শাহাদাত স্মরণে সুইডেনের ওরেব্রো শহরের কারবালার কেন্দ্রস্থলে শিয়া এবং আহলে বাইত (আ.)-এর প্রেমিকদের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

