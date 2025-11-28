https://bn.abna24.com/xjVXT২৮ নভেম্বর ২০২৫ - ১১:০৮ News ID 1755027 সংবাদ পরিষেবা ইউরোপের সংবাদ Home সংবাদ পরিষেবা ইউরোপের সংবাদ সচিত্র সংবাদ: জার্মানির আহলে বাইত (আ.) হুসাইনিয়ায় হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদাত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ২৮ নভেম্বর ২০২৫ - ১১:০৮ News ID: 1755027 হযরত সিদ্দিকা তাহিরা (সা.আ.)-এর শাহাদাতে, শিয়া এবং আহলে বাইত (আ.)-এর অনুসারীরা জার্মানির ডুইসবার্গে আহলুল বাইত (আ.)-এর হুসাইনিয়াতে অংশগ্রহন ও শোক পালন করে। Tags সচিত্র সংবাদ জার্মান হুসেইনিয়া হযরত যাহরা (সা.আ.) শাহাদাত অনুষ্ঠান শোক পালন
Your Comment