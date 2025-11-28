  1. Home
সচিত্র সংবাদ: জার্মানির আহলে বাইত (আ.) হুসাইনিয়ায় হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদাত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

২৮ নভেম্বর ২০২৫ - ১১:০৮
হযরত সিদ্দিকা তাহিরা (সা.আ.)-এর শাহাদাতে, শিয়া এবং আহলে বাইত (আ.)-এর অনুসারীরা জার্মানির ডুইসবার্গে আহলুল বাইত (আ.)-এর হুসাইনিয়াতে অংশগ্রহন ও শোক পালন করে।

