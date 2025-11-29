  1. Home
সচিত্র সংবাদ: নরওয়েতে হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদাত উপলক্ষে ইমাম রেযা (আ.) সেন্টারে আহলে বাইত (আ.) প্রেমিকদের সমাবেশ।

৩০ নভেম্বর ২০২৫ - ০১:৩৬
News ID: 1755657
হযরত সিদ্দিকা তাহিরা (সা.আ.)-এর শাহাদাত স্মরণে নরওয়ের অসলোতে অবস্থিত ইমাম রেযা (আ.) সেন্টারে শিয়া এবং আহলে বাইত (আ.)-এর প্রেমিকদের উপস্থিতিতে শোক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

تصاویر | محفل شیعیان نروژ در مرکز امام رضا(ع) به‌مناسبت شهادت حضرت زهرا(س)

