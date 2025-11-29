https://bn.abna24.com/xjWdL৩০ নভেম্বর ২০২৫ - ০১:৩৬ News ID 1755657 সংবাদ পরিষেবা ইউরোপের সংবাদ Home সংবাদ পরিষেবা ইউরোপের সংবাদ সচিত্র সংবাদ: নরওয়েতে হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদাত উপলক্ষে ইমাম রেযা (আ.) সেন্টারে আহলে বাইত (আ.) প্রেমিকদের সমাবেশ। ৩০ নভেম্বর ২০২৫ - ০১:৩৬ News ID: 1755657 হযরত সিদ্দিকা তাহিরা (সা.আ.)-এর শাহাদাত স্মরণে নরওয়ের অসলোতে অবস্থিত ইমাম রেযা (আ.) সেন্টারে শিয়া এবং আহলে বাইত (আ.)-এর প্রেমিকদের উপস্থিতিতে শোক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। Tags নরওয়ে হযরত যাহরা (সা.আ.) সচিত্র সংবাদ শাহাদাত বার্ষিকী শোক অনুষ্ঠান
