হামাস মুখপাত্র: ইসরায়েলি অবরোধের কারণে গাজাকে সাহায্য করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হামাসের মুখপাত্র হাজেম কাসেম বলেছেন: "আবারও, বৃষ্টির কারণে গাজা উপত্যকার বাসিন্দারা তাদের তাঁবুতে ডুবে যাচ্ছে।" তিনি আরও বলেন: "ইসরায়েলি শত্রুর অবরোধের কারণে এই দুর্যোগ কমাতে বিশ্বের মানুষের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।"
হামাসের মুখপাত্র উল্লেখ করেছেন: "বিভিন্ন দেশের সহযোগিতা সংস্থার প্রস্তাব সত্ত্বেও, সমস্ত আরব এবং ইসলামী সরকার গাজাকে সাহায্য করতে ব্যর্থ হয়েছে।"
হামাসের একজন মুখপাত্র বলেছেন: "এই অভূতপূর্ব মানবিক বিপর্যয়ের মুখে পুরো বিশ্বকে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে।"
