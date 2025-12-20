ইয়েমেনে গাজার সমর্থনে বিশাল বিক্ষোভ/পবিত্র কুরআন অবমাননার তীব্র নিন্দা

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): শুক্রবার বিশাল জনবিক্ষোভে অংশ নেওয়া ইয়েমেনিরা জোর দিয়ে বলেছেন, পবিত্র কুরআনের যেকোনো অবমাননা সমগ্র ইসলামী জাতির ওপর আক্রমণ হিসেবে বিবেচিত হবে। ইয়েমেনি জাতি শত্রুদের সাথে প্রতিরোধ ও আক্রমণের সকল ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকবে।
বিক্ষোভকারীরা দৃঢ়কণ্ঠে বলেছে, পবিত্র কুরআনের প্রতি ইয়েমেনি জনগণের আনুগত্য ঈমানের একটি স্থির নীতি এবং কোনও চাপ বা আক্রমণ তাদের প্রতিরোধের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না।
তারা শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার এবং ফিলিস্তিনের নির্যাতিত জনগণের সমর্থনের জন্য ইয়েমেনি জনগণের পূর্ণ প্রস্তুতির কথা জানিয়েছে। সানা এবং দেশের অন্যান্য শহরে ইয়েমেনি জনগণ রাস্তায় বিশাল উপস্থিতিতে পবিত্র কুরআন অবমাননার নিন্দা জানিয়েছেন।
মিছিল শেষে বিবৃতিতে বিক্ষোভকারীরা বলেন, পবিত্র কুরআনের বারবার অবমাননা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় বরং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং আরব দেশগুলির লজ্জাজনক নীরবতার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল এবং ব্রিটেনের নেতৃত্বে পরিচালিত একটি ব্যাপক যুদ্ধের অংশ। তারা এরমধ্যে দিয়ে ইসলামী জাতির পরিচয়, বিশ্বাস এবং পবিত্র স্থানগুলিকে টার্গেট করেছে।
বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষের বিশাল মিছিলে ইয়েমেনি জনগণের উপস্থিতি পবিত্র কুরআনের যেকোনো অবমাননার দৃঢ় বিরোধিতার প্রকাশ এবং ফিলিস্তিনের নির্যাতিত জনগণের সমর্থনে তাদের দৃঢ় বিশ্বাসকে পুনর্ব্যক্ত করে। ইয়েমেন ও এই অঞ্চলকে লক্ষ্য করে যেকোনো হুমকি মোকাবেলায় পূর্ণ সংহতি এবং প্রস্তুতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।
বিবৃতিতে পবিত্র কুরআন এবং মুসলমানদের পবিত্রতম স্থানগুলো রক্ষার জন্য পশ্চিমা দেশগুলির ক্রমবর্ধমান অবমাননার প্রতিক্রিয়ায় নৈতিক ও ধর্মীয় পদক্ষেপ হিসেবে আমেরিকান ও ইসরায়েলি পণ্য বর্জনের আহ্বান জানানো হয়েছে।
মার্চে অংশগ্রহণকারীরা ইহুদিবাদী ইসরায়েলের নিপীড়ন ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। তাঁরা দৃঢ়তার সাথে অঙ্গীকার করেন, ইয়েমেন কুরআন এবং ফিলিস্তিনের নির্যাতিত জনগণের পাশে থাকবে।
কয়েকদিন আগে আসন্ন মার্কিন কংগ্রেস নির্বাচনের একজন প্রার্থী দেশটির কট্টর ডানপন্থি গোষ্ঠীগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য পবিত্র কোরআনের অবমাননা করে।
পবিত্র কোরআন পুড়িয়ে দেওয়ার সময় তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি যদি মার্কিন কংগ্রেস নির্বাচনে জয়ী হন তাহলে তিনি টেক্সাসে ইসলামের উপস্থিতি শেষ করে দেবেন। ইসলামবিরোধী এইসব নেতা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সমর্থন করে। ঐ প্রার্থী দাবি করেন যে, মুসলমানরা খ্রিস্টান দেশগুলি দখল করতে চাইছে।
