যুদ্ধ, দুর্নীতি এবং বাজেট হ্রাসের কারণে ইসরায়েলি শিক্ষাবিদদের দেশত্যাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরায়েল সেন্টার ফর স্ট্যাটিস্টিকস ঘোষণা করেছে যে ২০২৪ সালে, ইসরায়েল নেতিবাচক একাডেমিক মাইগ্রেশনের একটি অবস্থায় প্রবেশ করবে, যেখানে ইসরায়েলের বাইরে অভিবাসী শিক্ষাবিদদের সংখ্যা ইসরায়েলে ফিরে আসা শিক্ষাবিদদের সংখ্যার চেয়ে বেশি হবে।
তথ্য অনুসারে, অভিজাত অভিবাসনের মধ্যে রয়েছে স্থিতিশীল অঞ্চল, বিশেষ করে তেল আবিব এলাকা এবং মধ্য ইসরায়েল থেকে তরুণ শিক্ষাবিদরা।
এই প্রবণতা ইসরায়েলের অর্থনীতি এবং গবেষণা ক্ষেত্র বিকাশ করতে সক্ষম গবেষকদের ক্রমবর্ধমান প্রস্থানকে প্রতিফলিত করে, যারা বসবাস এবং কাজ করার জন্য বিদেশে গেছে।
যুদ্ধ এবং বিচার ব্যবস্থার পরিবর্তন ছাড়াও, নেতানিয়াহু সরকারের অধীনে এবং ইসরায়েলি শিক্ষামন্ত্রী ইয়াভ কিশের নেতৃত্বে বাজেট কাটছাঁট এবং ইসরায়েলি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে দুর্বল গবেষণা পরিস্থিতির কারণে অভিবাসন বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। এই সরকার প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ইসরায়েলি বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির উপর নজরদারি এবং নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করে আসছে।
এছাড়াও, নেতানিয়াহু সরকার গঠনের পর থেকে ইসরায়েলি উচ্চশিক্ষা তহবিল হ্রাস, যা বেশ কয়েকবার হ্রাস করা হয়েছে, যদিও তহবিল জোট দলের স্বার্থের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে, ইসরায়েলি গবেষকদের ইসরায়েলের বাইরে অভিবাসন করতে উৎসাহিত করে, যেখানে তারা উচ্চ বেতন এবং গবেষণা তহবিল পায় এবং ফিরে না যেতে পছন্দ করে।
