তেল আবিব গাজা উপত্যকা দখলের চেষ্টা করছে

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইহুদিবাদী ইসরায়েলের সংবাদপত্র "ইসরায়েল হায়োম" একজন সরকারী নিরাপত্তা কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছে: ইসরায়েলি সেনাবাহিনী গাজা ভূখণ্ডে দীর্ঘমেয়াদী উপস্থিতির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।
এই প্রতিবেদন অনুসারে, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী প্রস্তাব করেছে যে গাজা ভূখণ্ডের প্রায় অর্ধেক অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে থাকবে।
কঠিন মুহূর্ত এখনও আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে
"হানজালা" হ্যাকিং গ্রুপের ঘোষণার পর, ইসরায়েলি মিডিয়া এই ঘটনার প্রতি তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে। ঘটনার পর নাফতালি বেনেট এক বিবৃতিতে বলেছেন: "আমি জানতাম যে এটি সহজ হবে না এবং আমি জানি যে কঠিন মুহূর্ত এখনও আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।"
পূর্ব জেরুজালেমে ৩,৬০০টি নতুন আবাসন নির্মাণের অনুমোদন দিয়েছে ইসরায়েল
এদিকে, ইসরায়েলি অর্থমন্ত্রী বেতজালেল স্মোট্রিচ অধিকৃত পূর্ব জেরুজালেমে ৩,৬০০টি নতুন আবাসন ইউনিট নির্মাণের পরিকল্পনা অনুমোদন করেছেন। ১১ ডিসেম্বর ইসরায়েলি নিরাপত্তা মন্ত্রিসভা পশ্চিম তীরে ১৯টি বসতি স্থাপনের পরিকল্পনা অনুমোদন করার পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
