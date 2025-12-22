  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. মধ্য এশিয়া সংবাদ

ইরানের আকাশ পেরিয়ে যাওয়ার সময় বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতা এবং ইরানি জাতির প্রতি পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতির বার্তা।

২২ ডিসেম্বর ২০২৫ - ১৬:৪৯
News ID: 1764873
ইরানের আকাশ পেরিয়ে যাওয়ার সময় বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতা এবং ইরানি জাতির প্রতি পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতির বার্তা।

ইরাক সফরের সময়, পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আসিফ আলী জারদারি ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের আকাশসীমায় প্রবেশের পর ইসলামী বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতা এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রপতির প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার বার্তা পাঠিয়ে ইরানি জাতির সাথে তার সংহতি প্রকাশ করেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরাক সফরের সময়, পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আসিফ আলী জারদারি ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের আকাশসীমায় প্রবেশের পর ইসলামী বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতা এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রপতির প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার বার্তা পাঠিয়ে ইরানি জাতির সাথে তার সংহতি প্রকাশ করেন।

ইসলামাবাদে অবস্থিত পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি প্রাসাদ এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেছে: যখন পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতির বিমান ইসলামাবাদ থেকে বাগদাদ যাওয়ার পথে ইরানের আকাশসীমায় প্রবেশ করে, আসিফ আলী জারদারি উচ্চপদস্থ ইরানি কর্মকর্তাদের কাছে তার শুভেচ্ছা বার্তা পাঠান।

একই সময়ে, তেহরানে নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত "মুহাম্মদ মুদাসসার টিপু"ও কয়েক মিনিট আগে X সোশ্যাল নেটওয়ার্কে তার অফিসিয়াল অ্যাকাউন্টে লিখেছিলেন: "জনাব রাষ্ট্রপতি জারদারি ইসলামাবাদ থেকে বাগদাদ যাওয়ার পথে ইরানের নেতৃত্বের প্রতি তার শুভেচ্ছা বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলেন যখন তার বিমান ইরানের আকাশসীমায় প্রবেশ করেছিল।"

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha