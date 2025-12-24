গাজায় গণহত্যা এবং "ইসরায়েলের" প্রতি জার্মানির অস্ত্র সহায়তার নিন্দা জানিয়ে বার্লিনে বিশাল বিক্ষোভ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সমাবেশে অংশগ্রহণকারীরা গাজা উপত্যকায় দখলদার শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক পরিচালিত গণহত্যা এবং "ইসরায়েল" এর প্রতি জার্মান সরকারের সমর্থনের তীব্র নিন্দা জানায়।
শত শত ফিলিস্তিনি সমর্থক ক্রুজবার্গ পাড়ার ওরানিয়েন স্কোয়ারে জড়ো হয়ে ইহুদিবাদী দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন এবং নিউকোলন পাড়ার সিটি হলের দিকে মিছিল করে।
এই মিছিলে বিক্ষোভকারীরা জার্মান সরকারের ইসরায়েলকে অস্ত্র সরবরাহ এবং গাজায় ইসরায়েলি সৈন্যদের দ্বারা ফিলিস্তিনিদের উপর চলমান গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। তারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিও জানায় এবং "গণহত্যা বন্ধ করো," "ইসরায়েল একজন সন্ত্রাসী," এবং "শিশুদের বেঁচে থাকার অধিকার আছে, কিন্তু ইসরায়েল এবং জার্মানি তা প্রতিরোধ করছে" এর মতো স্লোগান দেয়।
ফিলিস্তিনি পতাকা বহন করার পাশাপাশি, অংশগ্রহণকারীরা "মানবিক মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়", "গাজা হল নিপীড়নের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিরোধের শেষ ঘাঁটি", "জার্মানি, সহযোগীদের দেশ" এবং "ফিলিস্তিনি বন্দীদের স্বাধীনতা" এই থিম সম্বলিত প্ল্যাকার্ড ধরেছিল। জার্মান পুলিশ মিছিলের সময় কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং কমপক্ষে একজন বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করে।
উল্লেখ্য যে, জার্মানি দখলদার সরকারের অন্যতম বৃহৎ সমর্থক এবং গাজার বিরুদ্ধে আগ্রাসন শুরু হওয়ার পর থেকে দেশটির পুলিশ বেশ কয়েকটি প্রতিবাদ সমাবেশ এবং বিক্ষোভ দমন করেছে।
