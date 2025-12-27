"বিজয়ী কমান্ডারদের" শাহাদাত বার্ষিকীতে লক্ষ লক্ষ মানুষকে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে হাশদ আল-শাবি।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরাকি পপুলার মোবিলাইজেশন ফোর্সেস (হাশদ আল-শাবি) সংগঠন এক বিবৃতিতে জনগণকে বিজয়ী কমান্ডারদের (জেনারেল হাজ্জ কাসেম সোলাইমানি এবং আবু মাহদী আল-মুহান্দিস) এবং তাদের কয়েকজন সঙ্গীর শাহাদাতের ষষ্ঠ বার্ষিকী উপলক্ষে ২ জানুয়ারী, ২০২৬ এক মিলিয়ন-শক্তিশালী পদযাত্রায় অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে।
শহীদ আবু মাহদি আল-মুহান্দিস স্ট্রিটে (বাগদাদ বিমানবন্দর) মার্কিন হামলায় বিজয় কমান্ডারদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়েছিল, সেই স্থানে মাগরিবের নামাজের পর এই পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে এবং এটি মধ্যরাত পর্যন্ত চলবে।
জনগণকে সম্বোধন করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে: এই পদযাত্রায় আপনার উপস্থিতি অঙ্গীকারের পুনর্নবীকরণ এবং একটি শক্তিশালী বার্তা যে শহীদদের পথ অব্যাহত থাকবে এবং ইরাককে রক্ষা করার পথে যে রক্তপাত হয়েছে তা পদদলিত হবে না, এবং যারা মনে করে যে সন্ত্রাসই (প্রতিরোধের) পথের শেষ, তারা বিভ্রান্ত; (প্রতিরোধের) পথ অব্যাহত থাকবে এবং পতাকা কখনও মাটিতে পড়বে না।
৩ জানুয়ারী, ২০১৯ শুক্রবার সকালে, জেনারেল কাসেম সোলাইমানি, প্রতিরোধ কমান্ডারদের একজন আবু মাহদি আল-মুহান্দিসের সাথে, সারাজীবন সংগ্রামের পর বাগদাদ বিমানবন্দরে আমেরিকান হেলিকপ্টার হামলায় শহীদ হন।
পেন্টাগনের (মার্কিন যুদ্ধ বিভাগ) মতে, বিমান হামলার নির্দেশ রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প জারি করেছিলেন।
