সচিত্র সংবাদ: সামের্রাতে ইমাম হাদী (আ.)-এর শাহাদাতের শোক অনুষ্ঠান।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): এই বেদনাদায়ক শাহাদতের ঘটনা স্মরণ করার জন্য, ইমাম কাযিম ও ইমাম জাওয়াদ (আ.)-এর মাজার অবস্থিত ,কাযেমাইন শহর থেকে শোকার্ত আহলে বাইতের প্রেমিকরা ইমাম হাদী (আ.)-এর শাহাদাত বার্ষিকীতে ইমাম মাহদী (আ.ফা.)-এর প্রতি তাদের আনুগত্য পুনর্নবীকরণের জন্য পবিত্র শহর সামের্রাহ শহরে সফর করেন।
ইমাম হাদী ও ইমাম আসকারী (আ.) এর মাজারের প্রাঙ্গণে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শোক অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে, যেখানে আন্তরিক অভিভাবকত্বের অর্থ এবং নবী (আ.)-এর আহলে বাইত (আ.)-এর প্রতি ভালোবাসায় স্পন্দিত হৃদয়ের পবিত্রতা প্রকাশিত হয়।
