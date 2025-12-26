  1. Home
গাজায় আবাসন সংকট; ১৫ লক্ষ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছে

২৬ ডিসেম্বর ২০২৫ - ১১:৪৪
গাজার এনজিও নেটওয়ার্কের পরিচালক, উপত্যকায় মানবিক পরিস্থিতির অবনতি সম্পর্কে সতর্ক করে ঘোষণা করেছেন যে ইহুদিবাদী সরকারের অব্যাহত আগ্রাসনের ফলে, প্রায় দেড় মিলিয়ন ফিলিস্তিনি নাগরিক তাদের ঘরবাড়ি হারিয়েছেন এবং আবাসন সংকট এক অভূতপূর্ব পর্যায়ে পৌঁছেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আমজাদ আল-শাওয়া বলেন, বাস্তুচ্যুতদের ন্যূনতম চাহিদা মেটাতে প্রায় ৩০০,০০০ এরও বেশি তাঁবুর প্রয়োজন, কিন্তু এখন পর্যন্ত মাত্র ৬০,০০০ তাঁবু গাজায় প্রবেশ করেছে, যা গৃহহীন পরিবারগুলির উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছে।

তিনি জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য ত্রাণ ও কর্ম সংস্থা (UNRWA) কর্তৃক দেশে সাহায্য প্রবেশে বাধা দেওয়াকে বর্তমানের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করেন এবং বলেন যে এই বিধিনিষেধ স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির উপর দ্বিগুণ দায়িত্ব চাপিয়েছে।

এনজিও নেটওয়ার্কের পরিচালক আমজাদ আল-শাওয়া জোর দিয়ে বলেন যে তাৎক্ষণিক অগ্রাধিকারের মধ্যে রয়েছে মহিলা-প্রধান পরিবার, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী এবং অঙ্গহীন ব্যক্তি, এতিম শিশু এবং বৃষ্টিপাতের কারণে বন্যার ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাসকারী পরিবারগুলিকে সহায়তা করা।

আল-শাওয়া সরকারি প্রতিষ্ঠানের অফিসগুলির ব্যাপক ধ্বংসের কথাও জানিয়েছে, আরও জানিয়েছে যে এই প্রতিষ্ঠানগুলির অনেককে অস্থায়ী সদর দপ্তর থেকে এমনকি তাঁবুর ভিতরেও তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে।

তিনি মানব ও আর্থিক সম্পদের উল্লেখযোগ্য হ্রাস সম্পর্কে সতর্ক করে বক্তব্য শেষ করেন, বলেন যে এটি গাজার জনগণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের ক্ষমতাকে সরাসরি দুর্বল করে দিয়েছে।

