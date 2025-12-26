ইমাম মুসা সাদর সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ক্রিসমাস উপলক্ষে বার্লিনের বয়বৃদ্ধদের সাথে দেখা করেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): প্রতিনিধিদলটি অভিনন্দন এবং শ্রদ্ধা নিবেদনের পাশাপাশি নার্সিং হোমের বয়বৃদ্ধদের মধ্যে উপহার এবং ফুল বিতরণ করেন।
উপস্থিতরা মৌলিক নৈতিক মূল্যবোধের উপর জোর দেন, যার মধ্যে রয়েছে করুণা, সংহতি এবং বয়স্কদের প্রতি শ্রদ্ধা।
নার্সিং হোমের কর্মীরা এই দাতব্য কাজের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, সমাজে শান্তি ও সহানুভূতির চেতনা জোরদার করার ক্ষেত্রে এই ধরণের পদক্ষেপের ভূমিকা তুলে ধরেছেন। জার্মানির ইমাম মুসা সাদর সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের এই অঙ্গভঙ্গি ছিল বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আন্তঃধর্মীয় যোগাযোগ এবং মানবিক মর্যাদার প্রতি মনোযোগের একটি প্রদর্শনী।
