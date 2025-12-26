  1. Home
গাজাগামী ত্রাণবহরে ইহুদিবাদী সেনাবাহিনীর হামলা

২৬ ডিসেম্বর ২০২৫ - ১৭:১৫
News ID: 1766366
গাজাগামী ত্রাণবহরে ইহুদিবাদী সেনাবাহিনীর হামলা

ইসরায়েলি সেনাবাহিনী গাজা উপত্যকায় আগ্রাসন অব্যাহত রেখে অঞ্চলের উত্তরে ত্রাণ কনভয়গুলিকে লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালায়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): দখলদার শাসকগোষ্ঠীর সেনাবাহিনী গাজা সাগরে জীবিকা নির্বাহের জন্য সংগ্রামরত জেলেদের উপরও নির্যাতন চালায়। 

গাজা উপত্যকা জুড়ে ইসরায়েলি আগ্রাসন অব্যাহত থাকার সময় এটি ঘটল; এই হামলায় উত্তর গাজা উপত্যকার জাবালিয়ায় একজন নিহত এবং অন্যরা আহত হয়েছেন।

আল-শিফা মেডিকেল কমপ্লেক্স জানিয়েছে যে জাবালিয়ায় দখলদার বাহিনীর নিয়ন্ত্রিত এলাকার বাইরে দখলদার বাহিনীর গুলিতে নয়জন আহত হয়েছেন, পাশাপাশি দক্ষিণ গাজা উপত্যকার খান ইউনিসের পূর্বে আরও তিনজন আহত হয়েছেন।

১১ অক্টোবর কার্যকর হওয়া যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে ইসরায়েলি দখলদারিত্ব গাজা উপত্যকায় তাদের আগ্রাসন অব্যাহত রেখেছে, যার ফলে শত শত ফিলিস্তিনি শহীদ ও আহত হয়েছেন এবং অনেক ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছে, বিশেষ করে গাজা উপত্যকার পূর্বাঞ্চলে।

ব্যাপক যুদ্ধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলিতে বসবাসকারী ফিলিস্তিনিদের বিপদের কারণে গাজায় মানবিক বিপর্যয় আরও তীব্র হয়েছে এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে এই বাড়িগুলি ধসে পড়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।

