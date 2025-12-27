https://bn.abna24.com/xk2Kt২৭ ডিসেম্বর ২০২৫ - ০৭:৪৬ News ID 1766472 সংবাদ পরিষেবা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সংবাদ Home সংবাদ পরিষেবা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সংবাদ সচিত্র সংবাদ:নরওয়ের অস্টফোল্ডে ইমাম হাদী (আ.)-এর শাহাদাতের শোক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫ - ০৭:৪৬ News ID: 1766472 ইমামতের দশম নক্ষত্র হযরত হাদী আল-নাকী (আ.)-এর শাহাদাত বার্ষিকীতে, আহলে বাইত (আ.)-এর অনুসারী ও ভক্তরা নরওয়েতে "শাবাব আল-গাদীর" প্রতিনিধিদলের আয়োজিত শোকানুষ্ঠানে অংশগ্রহন করে ইমামের স্মৃতি ও মর্যাদার প্রতি সম্মান জানান। Tags সচিত্র সংবাদ শাহাদাত বার্ষিকী শোক অনুষ্ঠান নরওয়ে ইমাম হাদী (আ.)
Your Comment