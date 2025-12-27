গাজায় বাস্তুচ্যুতদের জন্য জরুরি সাহায্যের আহ্বান পোপের

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বড়দিনের ভাষণে, পোপ লিও কয়েক সপ্তাহ ধরে আশ্রয়হীন তাঁবুতে বসবাসকারী পরিবারগুলির পরিস্থিতিকে বিপজ্জনক বলে অভিহিত করেছেন।
পোপ লিও প্রচণ্ড ঠান্ডা, বৃষ্টি এবং শীতকালীন বাতাসের কথা উল্লেখ করে বলেছেন: "গাজার তাঁবুগুলির কথা কেউ কীভাবে ভাবতে পারে না; যে তাঁবুগুলি কয়েক সপ্তাহ ধরে বৃষ্টি, বাতাস এবং ঠান্ডার বিরুদ্ধে অরক্ষিত ছিল?"
তিনি জোর দিয়ে বলেন যে এই পরিস্থিতির ধারাবাহিকতা গাজায় মানবিক সংকটকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অবিলম্বে ত্রাণ, আশ্রয় এবং বেসামরিক নাগরিকদের দুর্ভোগ লাঘবের জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে।
পোপ ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে অপরাধের নিন্দাও করেছেন এবং তাদের পরিস্থিতির প্রতি ব্যবহারিক ও মানবিক মনোযোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।
Your Comment