নতুন প্রজন্ম ফিলিস্তিনের পাশে দাঁড়িয়েছে

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): পূর্বেও বিভিন্ন সূত্র থেকে বলা হয়েছে, ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে কয়েক হাজার মানুষ মিছিল করেছে এবং "প্যারিস থেকে ফিলিস্তিন: প্রতিরোধ, প্রতিরোধ" স্লোগান দিয়েছে।
'লিবারেশন' এর প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ফ্রান্সের তরুণ সমাজ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত যুদ্ধের ছবি ও ভিডিওগুলোর মাধ্যমে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে গাজাবাসীদের পক্ষে সজাগভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে।
পত্রিকাটি লিখেছে, "এটি ফরাসি তরুণদের রাজনৈতিক চেতনায় একটি মৌলিক ও গভীর পরিবর্তনকে তুলে ধরে।"
এই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে- ফরাসি তরুণদের লক্ষ্য হচ্ছে ফিলিস্তিনিদের ওপর নেমে আসা দুর্দশার নিন্দা জানানো এবং যুদ্ধবিরতি বাস্তবায়নের পর থেকে বারবার তা লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা।
লিবারেশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজা যুদ্ধ ফ্রান্সের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মনোজগতে গভীর প্রভাব ফেলেছে এবং ক্রমেই দেশটির একাডেমিক পরিবেশকে প্রতিবাদের কেন্দ্রস্থলে পরিণত করেছে।
আরেকটি ফরাসি পত্রিকা লা ফিগারো জানিয়েছে, গত মাসে প্যারিসের "লা রিপাবলিক" স্কয়ার ও "লা নেশন" স্কয়ারের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বিশাল সংখ্যক মানুষ মিছিল করেছে এবং "প্যারিস থেকে গাজা: প্রতিরোধ, প্রতিরোধ!" এবং "হে গাজা, প্যারিস তোমার সঙ্গে আছে" স্লোগান দিয়েছে।
ফ্রান্স-ফিলিস্তিনের সংহতি অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান আন তাওয়িলোন এএফপি-কে বলেছেন, "এটি মনে রাখা উচিত যে, ১০ অক্টোবর যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার সাত সপ্তাহ পরেও কিছুই সমাধান হয়নি।" তিনি আরও বলেছেন, "ইসরায়েলের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা অপরিহার্য; ইসরায়েলকে আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলতে বাধ্য করার এটিই একমাত্র উপায়।
