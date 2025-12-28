হারেৎজ: হামাস এখনও গাজা শাসন করছে

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হিব্রু সংবাদপত্র হারেৎজ জানিয়েছে যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আসন্ন শান্তি পরিষদ গঠন এবং বহুজাতিক বাহিনীর অভিযান শুরুর বক্তব্য গাজা উপত্যকার বাসিন্দাদের উপর কোনও প্রভাব ফেলেনি।
যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পর থেকে, গাজাবাসী একটি কার্যকর সরকার ছাড়াই এবং একটি স্পষ্ট দিগন্ত ছাড়াই বসবাস করছে।
বাস্তবতা তাদের কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে ট্রাম্পের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলেও, তা ধীরগতিতে হবে এবং কয়েক মাস ধরে বিলম্বিত হতে পারে। সংবাদপত্রটি গাজার বাসিন্দাদের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে যে হামাস সম্পূর্ণ ইসরায়েলি নিয়ন্ত্রণাধীন নয় এমন এলাকায় কিছুটা শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।
সংবাদপত্রের মতে, হামাস এখনও শাসন করে, কিন্তু প্রচলিত অর্থে স্বাধীন সরকারের নয়। এটি এখনও কর আদায়ের ব্যবস্থা পরিচালনা করে এবং অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে, তবে এটি একটি কার্যকর সরকার নয়। এটি ব্যাপক জনসেবা প্রদান করে না, একটি সুসংগঠিত বাজেট নেই এবং বেতন প্রদান করে না।
সংবাদপত্রটি নিশ্চিত করেছে যে ইঞ্জিনিয়ারিং সরঞ্জাম ব্যবহার করে বেশিরভাগ কাজ ধ্বংসস্তূপের নিচে নিখোঁজদের মৃতদেহ অনুসন্ধানের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এদিকে, যুদ্ধবিরতির পর থেকে, হামাস যুদ্ধকে লাভের জন্য কাজে লাগানো ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কাজ করছে এবং কিছু ব্যবসায়ী এবং অপরাধের সাথে জড়িত ব্যক্তিরা এমনকি গাজা ছেড়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন।
