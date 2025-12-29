  1. Home
পশ্চিম তীরে দখলদার সেনাবাহিনীর রাতের অভিযান এবং গ্রেপ্তার করার ঢেউ

২৯ ডিসেম্বর ২০২৫ - ১৫:৪৩
দখলদার সেনা বাহিনী পশ্চিম তীরের বিভিন্ন এলাকায় ধারাবাহিক অভিযান, তল্লাশি এবং গ্রেপ্তার চালায়, যার মধ্যে বেশ কয়েকটি শহর ও গ্রাম অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দখলদার বাহিনী জেনিনের উত্তরে অবস্থিত আরাবুনা গ্রামে অগ্নিশিখা নিক্ষেপ করে এলাকাটি সুরক্ষিত করে। একই সময়ে, কালকিলিয়ার দক্ষিণে হাবলা শহরের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় "এলিয়াহু" চেকপয়েন্টে দুই তরুণ ফিলিস্তিনিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

দক্ষিণ পশ্চিম তীরে, ইসরায়েলি সামরিক ইউনিটগুলি বেথলেহেমের দক্ষিণে বেইত ফাজার শহরে অভিযান চালিয়ে বেশ কয়েকটি বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে এক যুবককে গ্রেপ্তার করে। একই সময়ে, দখলদার বাহিনী রামাল্লাহর উত্তরে কাফর আকাব শহরে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে।

এই অভিযানের পর, ডুরা এবং হেবরন শহরে দখলদার বাহিনীর ব্যাপক প্রবেশ, যানবাহন তল্লাশি এবং কমপক্ষে একজন যুবককে গ্রেপ্তারের সাক্ষী করা হয়। সিলওয়াদ, নাবলুস এবং আল-বিরহের আশেপাশের এলাকায়ও অভিযান চালানোর খবর পাওয়া গেছে।

সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে পশ্চিম তীরের শহর ও গ্রামে গ্রেপ্তার এবং রাতের বেলায় অভিযান ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় এই ব্যবস্থাগুলি অব্যাহত রয়েছে।

