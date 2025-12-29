শত্রু যখন লেবানিজ জনগণকে হত্যা করতে থাকে, তখন তার সাথে আলোচনার মূল্য কী?

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হোমাইন আল-তাহতা শহরে, "সেনাবাহিনী, জাতি, প্রতিরোধ"-এর সোনালী সমীকরণ স্লোগানে নয় বরং কর্মে প্রতিফলিত হয়েছিল, একটি জাঁকজমকপূর্ণ বিদায় অনুষ্ঠানে এবং শহীদদের কফিনের পাশে; শহীদ সার্জেন্ট আলী হাসান আবদুল্লাহ (লেবানিজ সেনাবাহিনী থেকে) এবং দুই শহীদ মুজাহিদীন, হাসান খাদর ইসা এবং মুস্তফা মুহাম্মদ বালাউট (হিজবুল্লাহ থেকে), যারা এক রক্ত এবং একটি সাধারণ ভাগ্যকে একত্রিত করেছিলেন।
হিজবুল্লাহ তাদের দুই শহীদ মুজাহিদিনকে বিদায় জানাতে একটি জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে, মুজাহিদিনদের একটি দল আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে, ত্যাগের পথে তাদের অবিচলতা এবং রক্তে লেখা ইচ্ছাকে সমুন্নত রাখার উপর জোর দেয়।
ঐক্যবদ্ধ ও জাতীয় পর্যায়ে, লেবানিজ সেনাবাহিনী, তার অফিসার এবং সদস্যদের উপস্থিতিতে, শহীদ সার্জেন্ট আলী হাসান আবদুল্লাহর স্মরণে একটি স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, যিনি ভূমি ও মর্যাদা রক্ষায় শহীদ হয়েছিলেন।
অনুষ্ঠান চলাকালীন, লেবাননের পার্লামেন্টের "প্রতিরোধের প্রতি আনুগত্য" উপদলের সদস্য আলী ফায়াদ এক বক্তৃতায় বলেন: "আজ, বীর লেবাননের সেনাবাহিনীর বিশুদ্ধ রক্ত, যার জ্ঞানী নেতৃত্বকে আমরা সম্মান করি, সাহসী প্রতিরোধের রক্তের সাথে মিশে গেছে; এমন একটি প্রতিরোধ যার যোদ্ধারা মাতৃভূমির প্রতিরক্ষা এবং এর স্বাধীনতা, স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।"
ফায়াদ জোর দিয়ে বলেন: "আমাদের বীর শহীদদের মৃতদেহ, তাদের রক্তের পবিত্রতা এবং তাদের শাহাদাত ও ত্যাগের মাধ্যমে আমরা যে দৃঢ় চুক্তি করেছি, তার সামনে আমরা সম্পূর্ণ স্পষ্টতার সাথে বলছি: এই শাসনব্যবস্থা একটি দখলদার এবং অপরাধী শত্রু হিসেবেই থেকে যাবে, যদিও সমগ্র বিশ্ব এটিকে স্বীকৃতি দেয়।"
এই শত্রু হত্যা ও ধ্বংস চালিয়ে যেতে পারে, কিন্তু নিজেদের, আমাদের মাতৃভূমি এবং আমাদের ভূমি রক্ষার অধিকার এবং লেবাননের জনগণের নিরাপত্তা, স্বাধীনতা এবং স্থিতিশীলতার সাথে বসবাসের অধিকার কখনই কেড়ে নিতে পারবে না; লেবাননের জনগণের তাদের সরকারের মাধ্যমে তাদের ভূমি, অধিকার এবং সম্পদের উপর সার্বভৌমত্ব প্রয়োগের অধিকার।
তিনি উল্লেখ করেন যে এই আত্মত্যাগ প্রতিরোধ হিজবুল্লাহর উদ্দেশ্য হল: আমাদের ভূমি থেকে ইস্রায়েলকে বিতাড়িত করা, আমাদের জনগণ এবং দেশের বিরুদ্ধে শত্রুতাপূর্ণ কর্মকাণ্ড বন্ধ করা, আমাদের বন্দীদের মুক্তি দেওয়া এবং আমাদের ঘরবাড়ি এবং স্বার্থ পুনর্নির্মাণের অধিকার প্রয়োগ করা।
তিনি জিজ্ঞাসা করেন: এই দাবিগুলির মধ্যে সমস্যা বা অদ্ভুততা কোথায়, যদিও আমরা বারবার এবং আন্তরিকভাবে ১৭০১ নম্বর প্রস্তাব এবং যুদ্ধবিরতি ঘোষণার প্রতি আমাদের আনুগত্যের উপর জোর দিয়েছি?
ফায়াদ লেবাননের সরকারকে সতর্ক করে বলেন: "যখন শত্রু লেবানিজদের হত্যা করতে থাকে, তখন তার সাথে আলোচনার মূল্য কী? আর যদি সে তার কর্মকাণ্ড এবং অবস্থান অব্যাহত রাখে যা উত্তেজনা সৃষ্টি করে, তাহলে তাকে বিনামূল্যে ছাড় দেওয়ার মূল্য কী? এই আলোচনার প্রকৃতি কী যা শত্রুকে অর্থনৈতিক ও সামরিক সহযোগিতা, অর্থনৈতিক উদ্যোগ এবং রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা ভূমিকার একীকরণ সম্পর্কে কথা বলতে দেয়?"
Your Comment