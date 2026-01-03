ইসরায়েলি যুদ্ধবিমানের দক্ষিণ গাজায় ভারী বোমাবর্ষণ

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন অব্যাহত রয়েছে এবং ফিলিস্তিনি সূত্র ঘোষণা করেছে যে ইসরায়েলি দখলদার সেনাবাহিনী দক্ষিণ গাজা উপত্যকার খান ইউনিসের পূর্বাঞ্চলে বিমান হামলা চালিয়েছে।
এই সূত্রগুলি আরও জানিয়েছে যে পূর্ব গাজা সিটি এবং দেইর আল-বালাহ ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান দ্বারা বোমাবর্ষণ করা হয়েছে। গাজা উপত্যকার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত পূর্ব দেইর আল-বালাহও ইহুদি দখলদারদের দ্বারা বারবার আক্রমণ এবং গুলিবর্ষণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। প্রতিবেদন অনুসারে, গাজা উপত্যকার আকাশে ইহুদি সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা ড্রোনগুলি ক্রমাগত উড়ছে।
এই প্রসঙ্গে, দখলদার ড্রোনগুলি গাজা উপত্যকার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত নুসাইরাত শিবিরের উপর দিয়ে উড়তে থাকে এবং একই সময়ে, ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর কামান আবারও এই উপত্যকার দক্ষিণে খান ইউনিসের পূর্বাঞ্চলীয় অঞ্চলগুলিকে লক্ষ্য করে আক্রমণ করে।
দখলদার বাহিনীর সাঁজোয়া যানগুলি গাজা উপত্যকার পূর্ব সীমান্তেও গুলি চালায়। এই সামরিক আন্দোলনগুলি খান ইউনিসের দক্ষিণেও ছড়িয়ে পড়ে এবং ইহুদিবাদীরা শহরের বিভিন্ন এলাকায় সরাসরি গুলি চালায়। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী দক্ষিণ গাজা উপত্যকার রাফাহের পশ্চিমাঞ্চলেও গুলি চালায়।
Your Comment