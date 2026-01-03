প্রতিরোধ আন্দোলনে হাজার হাজার 'সোলাইমানি' আছে

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): "রাশিয়া ও ইরানের জনগণের আধ্যাত্মিক ঐক্য" শিরোনামে রাশিয়া, তুরস্ক, লেবানন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একদল বুদ্ধিজীবী এবং সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের উপস্থিতিতে মস্কোতে ইসলামি রেভোলিউশনারি গার্ড কর্পস বা আইআরজিসির কুদস ফোর্সের শহীদ কমান্ডার জেনারেল কাসেম সোলাইমানির স্মরণে একটি অনুষ্ঠান হয়েছে।
মস্কোতে ইরানের রাষ্ট্রদূতের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে অল-রাশিয়ান ইউনিয়ন অফ পিপলসের প্রধান সের্গেই বাবুরিন এক বক্তৃতায় বলেন, "জেনারেল সোলাইমানির জীবনের সাথে পরিচিত সকল মানুষ তার বুদ্ধিমত্তা, ক্ষমতা, শত্রু সম্পর্কে জ্ঞান এবং একই সাথে তার সদিচ্ছাকেও স্মরণ করে।"
জেনারেল সোলাইমানি সর্বদা নিজেকে ইসলামী বিপ্লবের সেবায় একজন সৈনিক হিসেবে বিবেচনা করেছেন উল্লেখ করে বাবুরিন বলেন, "মানবতার শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাঁর দীর্ঘস্থায়ী সেবার পরিপ্রেক্ষিতে, আমাদের অবশ্যই তাঁর পথ অব্যাহত রাখতে হবে এবং শান্তি ও বন্ধুত্বের পথে সহযোগিতা করতে হবে।"
জেনারেল সোলাইমানির নাম মানবতার বীরদের মধ্যে অন্যতম।
রাশিয়ার কেন্দ্রীয় মুফতি কার্যালয়ের প্রধান আনার হযরত রমাজানভ আরো বলেন: "আজ, ইরান এবং রাশিয়ায়, সরকার এবং জনগণের বিভিন্ন স্তরে, আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে আমাদের একটি সাধারণ শত্রু রয়েছে এবং তারা শয়তানের শিবির থেকে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, এবং আমাদের কোন সন্দেহ নেই যে আমরা জিতব।" এই সুন্নি মুফতি উল্লেখ করেছেন, জেনারেল সোলাইমানি কেবল মুসলমানদের জন্যই একজন বীর নন, বরং সমগ্র মানবতার জন্যও একজন বীর।
আজ হাজার হাজার "সোলাইমানী" লড়াইয়ে রয়েছেন
বৈঠকের পর, সোভিয়েত সংসদের প্রতিনিধি মিসেস সাজি উমালাতোভা তার বক্তৃতায় বলেন, জেনারেল সোলাইমানি মানবতার জন্য লড়াই করেছিলেন। তিনি ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি মানবতার সর্বোচ্চ পদে পৌঁছেছিলেন এবং তাঁর হৃদয় ছিল বিশাল; এমন একজন ব্যক্তি কেবল তার নিজের জনগণের জন্য লড়াই করতেন না বরং তাঁর হৃদয়ে ছিল পুরো বিশ্ব। তাঁর মতে যদি পুরো বিশ্বে শান্তিতে না থাকে তবে একটি দেশ একা শান্তিতে থাকতে পারে না।
আমেরিকা একটি সন্ত্রাসী অপরাধ করেছে
মস্কোতে বসবাসকারী একজন আমেরিকান নাগরিক ক্রিস্টোফার হিলালি বলেছেন: জেনারেল সোলেইমানিকে হত্যার নির্দেশ দিয়ে ট্রাম্প একটি সন্ত্রাসী অপরাধ করেছেন। তিনি বলেছেন, আমেরিকা যখন এই অঞ্চলে তাকফিরি গোষ্ঠী আইসিস এবং জাবহাত আল-নুসরাকে সমর্থন করছিল তখন জেনারেল সোলেইমানি এই সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন; অতএব, তিনি এমন একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন যিনি এই অঞ্চলে শান্তি ও প্রশান্তির জন্য দুর্দান্ত পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।
