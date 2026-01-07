  1. Home
৭ জানুয়ারী ২০২৬ - ১৫:২৯
হিজবুল্লাহ ৭০,০০০ যোদ্ধা এবং শত শত ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে ইসরায়েলের মোকাবেলা করতে প্রস্তুত।

হিজবুল্লাহর কাছে শত শত ক্ষেপণাস্ত্র এবং রকেট রয়েছে যা অধিকৃত ফিলিস্তিনের কেন্দ্রস্থল এবং অধিকৃত অঞ্চলের দক্ষিণে ইহুদিবাদী সরকারের সংবেদনশীল এলাকায় পৌঁছাতে সক্ষম।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আমেরিকান-ইহুদিবাদী নিরস্ত্রীকরণ প্রকল্পে লেবাননের প্রতিরোধের উপর চাপ ব্যর্থ হওয়ার পর, ইহুদিবাদী সূত্রগুলি স্বীকার করেছে যে হিজবুল্লাহ কেবল যুদ্ধ-পূর্ব স্তরে তার জনবল পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি, বরং এখন হাজার হাজার যোদ্ধা এবং শত শত ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে অধিকৃত অঞ্চলের কেন্দ্রস্থল লক্ষ্য করতে সক্ষম।

ইসরায়েলি চ্যানেল ১২ টেলিভিশনের প্রতিবেদন অনুসারে, হিজবুল্লাহর কাছে শত শত ক্ষেপণাস্ত্র এবং রকেট রয়েছে যা ইহুদি শাসকগোষ্ঠীর সংবেদনশীল এলাকায় পৌঁছাতে সক্ষম, যার মধ্যে রয়েছে অধিকৃত ফিলিস্তিনের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত গুশ দান এবং অধিকৃত অঞ্চলের দক্ষিণে।

গত রাতে, ইহুদি শাসকগোষ্ঠী এবং লেবাননের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘনের ধারাবাহিকতায়, ইহুদি শাসকগোষ্ঠী লেবাননের বিভিন্ন এলাকায় বিমান হামলা শুরু করেছে।

সংবাদ সূত্র জানিয়েছে যে ইহুদিবাদীরা পূর্ব লেবাননের "বেকা" অঞ্চলের "আল-মানারা" শহরকে লক্ষ্যবস্তু করেছে। ইসরায়েলি যুদ্ধবিমানগুলি দক্ষিণ লেবাননের "আনান" শহরেও বোমা হামলা চালিয়েছে এবং দক্ষিণ অঞ্চলের "আইন আল-তিনা" শহরেও হামলার খবর পাওয়া গেছে।

আল-মানার টিভিও জানিয়েছে: "শত্রুদের যুদ্ধবিমান সিডনের দক্ষিণে অবস্থিত সিনিক শিল্প এলাকায় আক্রমণ করেছে, যার ফলে উল্লেখযোগ্য হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।"

