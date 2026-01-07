ইরানের নেতার বিরুদ্ধে মিডিয়া আক্রমণ ইহুদিবাদী প্রকল্পের অংশ

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসলামী বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতার বিরুদ্ধে ভুয়া সংবাদ এবং অবমাননাকর উপাদান প্রকাশের পর, পাকিস্তান মুসলিম ঐক্য পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ভারতীয় শিয়া ব্যক্তিগত অধিকার বোর্ডের মহাসচিব এই পদক্ষেপগুলিকে প্রতিরোধ আন্দোলনের বিরুদ্ধে পশ্চিমা এবং ইহুদিবাদী শাসকগোষ্ঠীর সংগঠিত মিডিয়া যুদ্ধের অংশ বলে মনে করেন এবং এর তীব্র নিন্দা জানান।
সিনেটর রাজা নাসের আব্বাস জাফারি কিছু সংবাদমাধ্যমে একজন ইহুদিবাদী লেখকের দাবি পুনঃপ্রকাশের সমালোচনা করেছেন, জোর দিয়ে বলেছেন যে এই পদ্ধতিটি পেশাদার সাংবাদিকতার নীতি থেকে স্পষ্ট বিচ্যুতি এবং আধিপত্যবাদী শক্তির রাজনৈতিক লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
তিনি আরও বলেন: "এই আক্রমণগুলি কোনও একক ব্যক্তিত্বের উপর আক্রমণ নয়, বরং প্রতিরোধ ফ্রন্ট, মানবিক মর্যাদা এবং ইসলামী সচেতনতার উপর একটি সমন্বিত আক্রমণ।"
গাজায় গণহত্যার বিষয়ে গণমাধ্যমের নীরবতার কথা উল্লেখ করে মুসলিম ঐক্য পরিষদের মহাসচিব বলেন যে, নিপীড়নের মুখে নিরপেক্ষতা এর পক্ষ নিচ্ছে এবং ইহুদিবাদী সরকারের অপরাধের বিষয়ে নীরব থাকা গণমাধ্যমগুলি তাদের প্রকৃত লক্ষ্য থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে নিয়েছে।
হুজ্জাতুল ইসলাম রাজা নাসের আব্বাস জাফারির মতে, আজকের যুদ্ধ কেবল সামরিক নয়, বরং আখ্যানের যুদ্ধও, এবং কিছু মিডিয়া এই ক্ষেত্রে মানুষের পক্ষে নয়।
একই সময়ে, ভারতের শিয়া ব্যক্তিগত অধিকার বোর্ডের মহাসচিব ইয়াসুব আব্বাস একটি পৃথক বিবৃতিতে ইরানের ইসলামী বিপ্লবের নেতা সম্পর্কে ছড়িয়ে পড়া গুজব প্রত্যাখ্যান করেছেন, এই দাবিগুলিকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং ইসলাম ও শিয়া ধর্মের শত্রুদের প্রচারণা কক্ষের ফসল বলে বর্ণনা করেছেন।
তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, ইসলামী বিপ্লবের নেতা একজন ধর্মীয় ও বিশ্বব্যাপী ব্যক্তিত্ব যিনি ইরানি জাতি এবং বিশ্বের মুক্ত জনগণের ব্যাপক সমর্থন উপভোগ করেন।
ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে, যার মধ্যে ইমাম খোমেনী (রহ.)-এর প্রত্যাবর্তন রোধের প্রচেষ্টাও অন্তর্ভুক্ত, তিনি উল্লেখ করেন যে, এই ধরনের মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ কেবল ফলাফলই দেয় না, বরং প্রতিরোধ ফ্রন্টের সংহতিকেও শক্তিশালী করে এবং শিয়া সম্প্রদায় যেকোনো অপমান এবং মিডিয়া প্রচারণার বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াবে।
