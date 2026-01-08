ব্রাজিলও কুরআন হাফেযদের দলে যোগ দিয়েছে

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): প্রায় এক মাস আগে শুরু হওয়া এই কোর্সটি ব্রাজিল এবং ল্যাটিন আমেরিকায় শান্তি ও বন্ধুত্বের চেতনা প্রচারের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক ইসলামিক সেন্টার দ্বারা আয়োজিত হয় এবং সৌভাগ্যবশত, এটি মুসলিম পরিবারগুলি দ্বারা সাড়া পেয়েছে।
এই ক্লাসগুলি সপ্তাহে বেশ কয়েকবার সময়সূচী অনুসারে অনুষ্ঠিত হয় এবং শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের একটি সংগঠিত শিক্ষামূলক এবং সামাজিক পরিবেশ প্রদান করে।
পাঠ্যক্রমের মধ্যে রয়েছে কুরআন মুখস্থ করা, তাজবীদের নিয়মকানুন এবং নবী (সা.)-এর নির্বাচিত চল্লিশটি হাদিসের ব্যাখ্যা, ধর্মতত্ত্ব, আইনশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র এবং সাধারণ ধর্মীয় জ্ঞানের পাঠ। ধর্মীয় বিষয়ে অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন বয়সের জন্য পরিকল্পিত শিক্ষামূলক কার্যক্রম এই কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত।
কেন্দ্রের পরিচালক আব্দুলহামিদ মুতাওয়াল্লির তত্ত্বাবধানে ব্রাজিলের বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট মুসলিম পণ্ডিত এবং ধর্মপ্রচারক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। এই অনুষ্ঠানটি জানুয়ারির শেষ পর্যন্ত চলবে এবং অসামান্য অংশগ্রহণকারীদের স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে শেষ হবে।
