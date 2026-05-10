তৃতীয় চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধের পর কুয়েতি শিয়াদের উপর ক্রমবর্ধমান চাপ

১০ মে ২০২৬ - ২০:০০
সমালোচকদের মতে, নতুন যুগের শাসন কাঠামো কুয়েতের ঐতিহ্যবাহী মডেল থেকে সরে এসেছে এবং নিরাপত্তা খাতে প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জায়নবাদী শাসনের দ্বারা ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের উপর আক্রমণ এবং এই অঞ্চলের কিছু আরব দেশের শাসকদের সহযোগিতায় সংঘটিত তৃতীয় চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধের সূচনার পর, এবং অবশ্যই ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সশস্ত্র বাহিনীর সাহসী প্রতিরোধ ও এই দেশের দূত ও বীর জাতির অনুকরণীয় দৃঢ়তার ফলে, শত্রুদের পরিকল্পিত লক্ষ্য ও কৌশলের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে।

এই আত্মঘাতী শাসকেরা এবং এই অঞ্চলের আমেরিকান উপনিবেশগুলো, তাদের চরম অপমান ও হতাশার মুহূর্তে এবং নিজেদের সিংহাসনের পতন ও নড়বড়ে আধিপত্যের ভয়ে, তাদের মহান নেতাকে হারানোর শোকে প্রিয় ইরানি জাতির প্রতি সহানুভূতি দেখানোর জন্য শিয়াদের উপর নজিরবিহীন বিধিনিষেধ ও চাপ সৃষ্টি করেছিল।

শিয়াদের মধ্যে ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টির লক্ষ্যে, যারা তাদের ফোন প্রোফাইলে বা বার্তায় "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" এই আয়াতটি ব্যবহার করেছিল, তাদেরকে "সন্ত্রাসী কার্যকলাপ, গুপ্তচরবৃত্তি ইত্যাদি" অভিযোগে গ্রেপ্তার, কারারুদ্ধ, নাগরিকত্ব বাতিল এবং এমনকি বহিষ্কারও করেছিল।

