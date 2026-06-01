ইরানে অপমানিত হওয়ার পর কিউবার ওপর হামলা করতে চায় ট্রাম্প

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গার্ডিয়ানের কলামিস্ট ওয়েন জোন্স তার নিবন্ধে লিখেছে, কিউবার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক পদক্ষেপগুলো একটি বিস্তৃত রাজনৈতিক ও সামরিক কৌশলের অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে। তাঁর মতে, ওয়াশিংটন কিউবার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়ে একটি দ্রুত “সাফল্য” অর্জনের চেষ্টা করছে, যা সাম্প্রতিক বৈশ্বিক কূটনৈতিক ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে প্রতীকী গুরুত্ব বহন করতে পারে।
নিবন্ধে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি কিউবার সাবেক প্রেসিডেন্ট রাউল কাস্ত্রোর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগে মামলা দায়ের করেছে—যার মধ্যে মার্কিন নাগরিকদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, হত্যাকাণ্ড এবং বিমান ধ্বংসের মতো অভিযোগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এসব পদক্ষেপকে অনেকেই ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সামরিক চাপ প্রয়োগের আগের কৌশলগত পরিবেশ তৈরির সঙ্গে তুলনা করছে।
বিশিষ্ট কলামিস্ট 'ওয়েন জোন্স' আরও লিখেছে: কিউবার সাবেক প্রেসিডেন্ট রাউল কাস্ত্রোর বিরুদ্ধে মার্কিন নাগরিকদের হত্যার ষড়যন্ত্র, চারটি হত্যাকাণ্ড এবং দুটি বিমান ধ্বংসের মতো গুরুতর অভিযোগে মার্কিন প্রশাসনের সাম্প্রতিক আনুষ্ঠানিক অভিযোগনামা দাখিলের বিষয়টি ভেনেজুয়েলায় মার্কিন সামরিক অভিযানের আগের পরিস্থিতির কথা মনে করিয়ে দেয়; যা সে সময় নিকোলাস মাদুরোকে অপহরণের অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল।
এই কলামে ট্রাম্প প্রশাসনের একটি দাবির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে— কিউবা আমেরিকার গুয়ান্তানামো বে সামরিক ঘাঁটিতে হামলার জন্য ৩০০টিরও বেশি সামরিক ড্রোন জড়ো করেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন উচ্চপদস্থ মার্কিন কর্মকর্তা এই পরিস্থিতিকে কিউবার পক্ষ থেকে একটি "ক্রমবর্ধমান হুমকি" হিসেবে বর্ণনা করেছে।
গার্ডিয়ানের কলামে আরও বলা হয়েছে: এই দাবিগুলো সম্পূর্ণ কাল্পনিক এবং এটি ইরাকে আক্রমণের জন্য তৈরি করা সেই পুরোনো অজুহাত "গণবিধ্বংসী অস্ত্র" (WMD)-এর কথাই মনে করিয়ে দেয়।
নিবন্ধের বিশ্লেষণে বলা হয়, ট্রাম্প প্রশাসনের একটি অংশ বিশ্বাস করে যে, দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্র-বিরোধী শক্ত অবস্থানে থাকা কিউবার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিয়ে রাজনৈতিক ও সামরিক সাফল্য অর্জন সম্ভব, যা আমেরিকার সাম্প্রতিক সামরিক ব্যর্থতাগুলোর দাগ মুছে দেবে এবং মার্কিন সামরিক আধিপত্য ও অহংকার পুনরুত্থান ঘটাবে।
