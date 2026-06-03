সিনেটের সংখ্যালঘু নেতা: ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ করার লড়াই আমরা ছাড়ব না!

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা):ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ করতে ট্রাম্পের ‘কোনো তাড়া নেই’—টুইটারে এমন মন্তব্যের জবাবে চাক শুমার লিখেছে: “ট্রাম্প বলছে ইরান যুদ্ধ শেষ করতে তার কোনো তাড়া নেই। আসলেই কি তার কোনো তাড়া নেই?”
আরও পড়ুন: ফক্স নিউজের সাথে ট্রাম্পের সাক্ষাৎকার; চুক্তি করতে আমাদের কোনো তাড়া নেই! যুদ্ধের মানবিক ও অর্থনৈতিক পরিণতির কথা উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন: "এই কথাটি আমাদের সেই সৈন্যদের বলুন যারা ঝুঁকির মধ্যে আছেন।
এই কথাটি তাদের পরিবারকে বলুন। এই কথাটি সেই আমেরিকানদের বলুন যারা অভূতপূর্ব গ্যাসের দামের চাপে পাম্পে পিষ্ট হচ্ছেন।" সিনেটের সংখ্যালঘু নেতা আরও জোর দিয়ে বলেন যে ডেমোক্র্যাটরা যুদ্ধ শেষ করার চেষ্টা চালিয়ে যাবে।
তিনি লিখেছেন: "এই যুদ্ধ চিরতরে শেষ করার জন্য আমরা লড়াই থামাব না।" উল্লেখ্য যে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের জনপ্রিয়তার ব্যাপক পতন এবং ইরানের সাথে যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক চাপকে কাজে লাগিয়ে ডেমোক্র্যাটরা ২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন জয়ের আশা করছে।
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