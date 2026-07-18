মিনাবের ১৬৮ শিশু ও আরও শত শত শিশুর মৃত্যু কি যথেষ্ট ছিল না?

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইংরেজি ভাষার গণমাধ্যম ডিডি জিওপলিটিকস নতুন তথ্যের ভিত্তিতে দাবি করেছে যে, যুক্তরাষ্ট্র আহভাজের একটি শিশু ক্যানসার হাসপাতালকে লক্ষ্যবস্তু করেছে।
মার্কিন হামলার ঘটনাটি উল্লেখ করে গণমাধ্যমটি আরও লিখেছে, “মিনাবে ১৬৮ শিশু এবং আরও শত শত শিশুর প্রাণহানি কি যথেষ্ট ছিল না?”
বুধবার, ১৫ জুলাই সন্ধ্যায় আহভাজের শহীদ বাকায়ি হাসপাতালের আশপাশে মার্কিন বিমান হামলার পর রোগীদের নিরাপত্তার স্বার্থে হাসপাতালটি খালি করা হয় এবং সেখানে ভর্তি রোগীদের অন্য চিকিৎসাকেন্দ্রে স্থানান্তর করা হয়। উল্লেখ্য, আহভাজের শহীদ বাকায়ি হাসপাতাল শিশুদের ক্যানসার চিকিৎসার একটি বিশেষায়িত কেন্দ্র।
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