বিয়ের কয়েক ঘণ্টা আগে শহীদ হলেন ফিলিস্তিনি যুবক

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): “মুহান্দ ওসমান ফারওয়ানেহ” নামের ওই ফিলিস্তিনি যুবক এমন সময় ইসরায়েলি হামলায় শহীদ হন, যখন তার পরিকল্পিত বিয়ের অনুষ্ঠানের মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি ছিল।
স্থানীয় সূত্রগুলো আরও জানিয়েছে, ভোরের দিকে খান ইউনুস শহরকে লক্ষ্য করে বেশ কয়েকটি হামলা চালায় ইসরায়েল যার মধ্যে ছিল কোয়াডকপ্টার হামলা, ট্যাংকের গোলাবর্ষণ, কামানের গোলাবর্ষণ এবং ধোঁয়া বোমা নিক্ষেপ। গাজা উপত্যকায় ইসরায়েল প্রায় প্রতিদিনই যুদ্ধবিরতি আইন লঙ্ঘন করে এসব হামলা চালাচ্ছে যা ১১ অক্টোবর যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর থেকে অব্যাহত রয়েছে।
প্রতিবেদন অনুসারে, গত আট মাসে এইসব হামলায় প্রায় ৯৫০ জন ফিলিস্তিনি শহীদ হয়েছেন এবং ২,৯৩০ জনেরও বেশি আহত হয়েছেন।
এদিকে, দখলদার ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি চুক্তির প্রথম পর্বের অধীনে তাদের বাধ্যবাধকতা এড়িয়ে যাচ্ছে, বিশেষ করে রাফাহ ক্রসিং খুলে দেওয়া এবং গাজা উপত্যকায় মানবিক সহায়তা ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রবেশের সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে। এই বিষয়টি পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করে তুলেছে, কারণ দুই বছরের যুদ্ধের পর অঞ্চলটি একটি গুরুতর মানবিক সংকটে পড়েছে।
Your Comment