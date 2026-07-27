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ইয়েমেন: ‘অবরোধের বিনিময়ে অবরোধ’-এর সমীকরণটি এখনো কার্যকর রয়েছে।

২৭ জুলাই ২০২৬ - ২২:৪১
News ID: 1845902
ইয়েমেন: ‘অবরোধের বিনিময়ে অবরোধ’-এর সমীকরণটি এখনো কার্যকর রয়েছে।

ইয়েমেনের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন যে ‘অবরোধের বিপরীতে অবরোধ’-এর কৌশলটি এখনও কার্যকর রয়েছে এবং এর কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে; তিনি আরও বলেন, পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটলে তা সৌদি অর্থনীতির জন্য মারাত্মক আঘাত হয়ে দাঁড়াবে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইয়েমেনের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল-ওয়াহিদ আবু রাস বলেছেন: "অতীতে সৌদি শাসকগোষ্ঠী যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভর করে ব্যর্থ হয়েছিল; ভাড়াটে সৈন্যদের ওপর তাদের এই নির্ভরতা আরও শোচনীয় পরাজয় ডেকে আনবে।"

তিনি জোর দিয়ে বলেন: "সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও যুক্তরাষ্ট্র ইয়েমেনের জনগণকে নতি স্বীকার করাতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়ে পিছু হটেছিল; অথচ সৌদি শাসকগোষ্ঠী সেই অভিজ্ঞতা থেকে এখনও কোনো শিক্ষা নেয়নি।"

আবু রাস আরও বলেন যে, ইয়েমেনে অবরোধ অব্যাহত রাখা এবং দেশটির সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার বিষয়ে সৌদি আরবের অনড় অবস্থানের ফলে সৌদি অর্থনীতির ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়বে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, "অবরোধের জবাবে অবরোধ"-এর কৌশলটি এখনও কার্যকর এবং এর কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে; পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটলে তা সৌদি অর্থনীতির জন্য মারাত্মক আঘাত হয়ে দাঁড়াবে।

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