বৈরুতের দক্ষিণে ইসরায়েলের ভয়াবহ হামলা

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বৈরুতের দক্ষিণ দাহিয়েতে বেশ কয়েকটি বড় বিস্ফোরণ ঘটেছে।
দাহিয়েতে এই হামলা এমন এক সময়ে ঘটল, যখন ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে হওয়া যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুযায়ী ইসরায়েল লেবাননের রাজধানীতে হামলা বন্ধ করা এবং এ ধরনের আরও হামলা থেকে বিরত থাকার কথা ছিল।
ইরান এর আগেও বৈরুতের ওপর যেকোনো হামলার বিরুদ্ধে ইসরায়েলকে সতর্ক করেছিল। তেহরান স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, বিদ্যমান যুদ্ধবিরতি কোনো একটি নির্দিষ্ট ফ্রন্টে সীমাবদ্ধ নয় এবং লেবাননের বিরুদ্ধে যেকোনো পদক্ষেপকে বিদ্যমান চুক্তির লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য করা হতে পারে। ইরানের সতর্কবার্তার পর ডোনাল্ড ট্রাম্প ‘ট্রুথ সোশ্যাল’ নামক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তার অ্যাকাউন্টে লিখেছেন, তিনি বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে দাহিয়েতে হামলা বন্ধের নির্দেশ দিতে বলেছিলেন এবং ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী তা মেনে নিয়েছেন।
ইসরায়েলি গণমাধ্যম জানিয়েছে, এই হামলায় দাহিয়েতের আল-মারিজ এলাকাকে ১০টি ক্ষেপণাস্ত্র ও দুটি যুদ্ধবিমান দিয়ে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে।
প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুসারে, এই হামলায় অন্তত ২২ জন নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।
ইসরায়েলি সেনাবাহিনী এই খবর নিশ্চিত করে বলেছে, তারা বৈরুতের শহরতলিতে হামলা চালিয়েছে। তারা আরো বলেছে, "আমরা বর্তমানে দক্ষিণ বৈরুতে ইসরায়েল বিরোধীদের অবকাঠামোতে হামলা চালাচ্ছি।"
নেতানিয়াহুর কার্যালয়ও এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, নেতানিয়াহু এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাটজের নেতৃত্বে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী বৈরুতের দক্ষিণ শহরতলিতে ইসরায়েল বিরোধীদের সদর দফতরে হামলা চালিয়েছে।
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