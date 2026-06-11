ট্রাম্প আবারো পিছু হাটল/ট্রাম্প আজ রাতে ইরানের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত হামলা ও বোমা হামলা বাতিল করেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ট্রুথ সোশ্যাল সামাজিক নেটওয়ার্কে ট্রাম্পের দাবি: যেহেতু ইরানের ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের সাথে আলোচনা ইরানের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং অনুমোদিত হয়েছে, তাই আমি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হিসেবে, ইরানের বিরুদ্ধে আজ রাতের পরিকল্পিত হামলা ও বোমা হামলা বাতিল করেছি।
আলোচনার সাধারণ কাঠামো এবং পূর্ণাঙ্গ বিবরণ উভয় ক্ষেত্রেই এর চূড়ান্ত বিষয়গুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, তুরস্ক, পাকিস্তান, বাহরাইন, কুয়েত, জর্ডান, মিশর এবং অন্যান্যসহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
এই চুক্তি চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত নৌ অবরোধ পূর্ণ শক্তিতে বলবৎ থাকবে। এই চুক্তি স্বাক্ষরের সময় ও স্থান শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে।
তবে ইরানি সূত্র অনুযায়ী: ট্রাম্পের দাবি মিথ্যা এবং আলোচনা প্রক্রিয়ায় কোনো পরিবর্তন আসেনি ও কোনো অগ্রগতিও হয়নি।
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