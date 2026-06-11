বাহরাইন, কুয়েত ও জর্ডানে হামলা ইরানের

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা):ইরান সূত্র জানিয়েছে: তারা বাহরাইন, কুয়েত এবং জর্ডানে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটিগুলোর ওপর হামলা চালিয়েছে এবং হরমুজ প্রণালিতে দুটি জাহাজকে লক্ষ্যবস্তু করেছে। এটি যুক্তরাষ্ট্রের নতুন করে দেশটির ওপর চালানো হামলার জবাবে করা হয়েছে।
ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) জানিয়েছে, তারা বৃহস্পতিবার ভোরে বাহরাইনের শেখ ঈসা বিমানঘাঁটি এবং কুয়েতের আলি আল-সালেম ও আহমদ আল-জাবের বিমানঘাঁটিতে ড্রোন হামলা চালিয়েছে।
এ দিকে হরমুজ প্রণালি বন্ধ ঘোষণা করেছে ইরানের সর্বোচ্চ যৌথ সামরিক কমান্ড।
বৃহস্পতিবার ঘোষিত এ নিষেধাজ্ঞা তেলবাহী ট্যাংকার ও বাণিজ্যিক জাহাজসহ সব ধরনের নৌযানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে বলে জানানো হয়েছে। ইরান সতর্ক করে বলেছে, কোনো জাহাজ প্রণালিটি দিয়ে চলাচলের চেষ্টা করলে সেটিকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হবে। খবর রয়টার্সের।
সিজিটিএন জানিয়েছে, হরমুজ প্রণালি পুরোপুরি বন্ধ ঘোষণা করার পর বৃহস্পতিবার ভোরে উপসাগর ও ওমান সাগরের জলসীমায় ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। ইরানের প্রধান সামরিক কমান্ড সদর দপ্তর ‘খাতাম আল-আম্বিয়া সেন্ট্রাল হেডকোয়ার্টার্স’ প্রণালিটি বন্ধের ঘোষণা দেয়ার পর পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।
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