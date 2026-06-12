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একই বেদনায় জর্জরিত দুটি জাতি/ মিনাবের শহীদদের জন্য বালখের শিক্ষার্থীদের অশ্রু

১২ জুন ২০২৬ - ১১:৩২
News ID: 1826034
একই বেদনায় জর্জরিত দুটি জাতি/ মিনাবের শহীদদের জন্য বালখের শিক্ষার্থীদের অশ্রু

উত্তর আফগানিস্তানের শিক্ষার্থীরা মিনাবের শহীদ শিক্ষার্থীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে মাজার শরিফে 'ইরানি অ্যাঞ্জেলস' স্মৃতিসৌধে যোগদান করে এবং এই আবেগঘন উপস্থিতিতে কিছু অবিস্মরণীয় মুহূর্ত রচিত হয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ঐতিহাসিক বলখ শহরের বিভিন্ন এলাকার শিক্ষার্থীদের কবিতা আবৃত্তি ছিল আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের একটি অংশ।

আফগানিস্তানে নিযুক্ত ইরানের ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা সৈয়দ রুহুল্লাহ হোসেইনি অনুষ্ঠানে বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুতে মার্কিন হামলার কারণগুলো উল্লেখ করে বলেন: "গণহত্যা চালানোর ক্ষেত্রে মার্কিন ও ইসরায়েলি সৈন্যদের নৃশংস প্রকৃতির কথা বিবেচনা করলে, উভয় দেশের সেনাবাহিনীর এ ধরনের কর্মকাণ্ড বিরল বা নজিরবিহীন নয়।

কারণ, মার্কিন ও ইসরায়েলিদের লজ্জাজনক ও রক্তাক্ত ইতিহাসে বিশ্বজুড়ে শিশু হত্যা এবং নিরীহ শিক্ষার্থীদের রক্ত ​​ঝরানোর এক দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে।"

তিনি "আশুরার দিন এবং কারবালার সমগ্র ভূমি"-র কথা উল্লেখ করে ইরানের উপর সাম্প্রতিক হামলার ভোররাতে মিনাবের ১৬০ জনেরও বেশি নিরীহ শিশুকে শহীদ করার আমেরিকানদের কাপুরুষোচিত কাজের ব্যাখ্যা দেন এবং বলেন: "ইরান যে দিনগুলোর মধ্য দিয়ে গিয়েছিল তা ছিল আশুরার দিনগুলো এবং ইরানের যে স্থানগুলোতে তার নৃশংস শত্রুরা কাপুরুষের মতো আক্রমণ করেছিল, সেগুলো ছিল কারবালার মতো স্থান।"

دو ملت با یک درد مشترک/ دانش‌آموزان بلخ برای شهدای میناب اشک ریختند

হোসেইনি উল্লেখ করেন: ১২ দিনের যুদ্ধ এবং রমজানের যুদ্ধে শহীদ ইমাম, তাঁর মহান পূর্বপুরুষের মতোই, বিশ্ব ও মানবজাতির সামনে ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি "ইয়াজিদের মতো আনুগত্য না করার এক দৃষ্টান্ত" এবং সগর্বে শাহাদাতের পদক নিজের বক্ষে ধারণ করেছিলেন।

উপসংহারে, আফগানিস্তান ও ইরানে শিশুদের বিরুদ্ধে আমেরিকানদের অপরাধের তুলনা করে হোসেইনি বলেন: কাবুলের সাইয়েদুশ শোহাদা স্কুলের মর্মান্তিক ঘটনাসহ বিশ্বের সকল অপরাধের নেপথ্যে এমন আমেরিকানরা রয়েছে, যারা কখনও প্রকাশ্যে এবং কখনও অদৃশ্যভাবে বিশ্বের মুসলিম সম্প্রদায় ও স্বাধীন মানুষদের লক্ষ্যবস্তু বানায়।

دو ملت با یک درد مشترک/ دانش‌آموزان بلخ برای شهدای میناب اشک ریختند

কাবুলের সাইয়েদুশ শোহাদা স্কুল আমেরিকার ভ্রান্ত সাম্রাজ্যের নড়বড়ে ভিত্তিকে আগের চেয়েও বেশি নাড়িয়ে দিয়েছে এবং এই ভয়াবহ অপরাধের পরিস্থিতিগত প্রভাবের কারণে এই সাম্রাজ্যের পরাজয়ের ডমিনো প্রভাব ধীরে ধীরে বাস্তবায়িত হচ্ছে। স্কুলের পর্যায়ে বিস্ফোরণের বিষয়ে বলতে গেলে, যা বিশ্বের অন্যান্য দেশের জন্য একটি বিপর্যয়, তা আফগানিস্তানের জনগণের জন্য একটি সতর্কবার্তা।

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