তানজানিয়ায় পূর্ব আফ্রিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ঈদে গাদির উপলক্ষে তানজানিয়ায় পূর্ব আফ্রিকান উইজডম ইউনিভার্সিটির আনুষ্ঠানিক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।
অনুষ্ঠানটিতে তানজানিয়ায় নিযুক্ত ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রদূত হেম্মাত পানাহ এবং তানজানিয়ার আল-মুস্তফা আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ড. আলী তাকাভিসহ বেশ কয়েকজন ধর্মীয়, শিক্ষাবিদ ও কূটনৈতিক ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানে বক্তারা জোর দিয়ে বলেন যে, পূর্ব আফ্রিকার উইজডম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পূর্ব আফ্রিকার যুবকদের উচ্চশিক্ষা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং বিশেষায়িত জনশক্তি প্রশিক্ষণের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
তানজানিয়ায় নিযুক্ত ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রদূত এবং অন্যান্য বক্তারা টেকসই উন্নয়ন অর্জন, সমাজের বৈজ্ঞানিক স্তরের উন্নতি এবং এই অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে বৈজ্ঞানিক সহযোগিতা জোরদার করার উপায় হিসেবে শিক্ষা খাতে বিনিয়োগের গুরুত্বের ওপর জোর দেন। উল্লেখ্য যে, পূর্ব আফ্রিকার উইজডম বিশ্ববিদ্যালয় এই অঞ্চলের উচ্চশিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হতে চলেছে এবং এটি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও গবেষণা ক্ষেত্রে বহুমুখী শিক্ষাগত সুযোগ প্রদান করবে।
Your Comment