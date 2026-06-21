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সমঝোতা স্মারকের পাঁচটি ধারা বাস্তবায়নের ওপর নির্ভর করছে চূড়ান্ত আলোচনা

২১ জুন ২০২৬ - ০৮:০৭
News ID: 1829729
সমঝোতা স্মারকের পাঁচটি ধারা বাস্তবায়নের ওপর নির্ভর করছে চূড়ান্ত আলোচনা

ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সুইজারল্যান্ডে ইরানি প্রতিনিধিদলের সফরের ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, এই আলোচনায় আমরা অপর পক্ষের বাধ্যবাধকতা বাস্তবায়নের বিষয়ে দাবি জানাব এবং অপর পক্ষ কীভাবে তার বাধ্যবাধকতাগুলো বাস্তবায়ন করতে চায়, তা স্পষ্ট করব।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা):  বাকায়ি জোর দিয়ে বলেছেন: সমঝোতা স্মারকের ১৩ নং ধারা অনুযায়ী, ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি চূড়ান্ত চুক্তির জন্য আলোচনা শুরু হওয়াটা, ১, ৪, ৫, ১০ এবং ১১ নং ধারার ওপর ভিত্তি করে অপর পক্ষের বাধ্যবাধকতাগুলোর বাস্তবায়ন শুরু ও অব্যাহত রাখার ওপর চূড়ান্ত আলোচনার বিষয়টি নির্ভর করছে।

ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেছেন: এটি এমন একটি শর্ত যা অপর পক্ষের অসহযোগিতার কারণে এখনও পূরণ হয়নি এবং এই বাধ্যবাধকতাগুলো কীভাবে পূরণ করা হবে তা স্পষ্ট করার জন্যই এই সফর করা হচ্ছে।

বাকায়ি আরও বলেন: সমঝোতা স্মারকের প্রথম ধারা অর্থাৎ "লেবাননসহ সকল রণাঙ্গনে যুদ্ধের অবসান ঘটানো", হলো পারস্পরিক দায়বদ্ধতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক।

তিনি জোর দিয়ে বলেন: ইরান তার প্রতিশ্রুতি মেনে চললেও, অপর পক্ষের লেবাননে ইসরায়েলকে যুদ্ধবিরতি মেনে চলতে বাধ্য করার বাধ্যবাধকতা ছিল, কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে তারা সুস্পষ্টভাবে সমঝোতাটি লঙ্ঘন করেছে।

ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আরো বলেন, যদিও নৌ অবরোধের অবসান এবং হরমুজ প্রণালী খুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তবে এই সমঝোতা স্মারকটি একটি "একক প্যাকেজ"। প্রথম ধারাটি লঙ্ঘন করার অর্থ হলো পুরো চুক্তিটিকেই প্রশ্নের মুখে ফেলা, এবং অপর পক্ষ যদি অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেয়, তবে পুরো সমঝোতাটিই গুরুতর সংকটে পড়বে। ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেছেন, রণক্ষেত্রে শক্তি ও জাতীয় সংহতি প্রদর্শনের মাধ্যমে ইরান এই সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষর করেছে; সুতরাং, আমরা এমন কোনো প্রতিশ্রুতিতে স্বাক্ষর করিনি যার বাস্তবায়নের কোনো নিশ্চয়তা নেই। নিয়ম অনুযায়ী, আমরা এই দলিলের ধারাগুলো কার্যকর করতে কোনো প্রচেষ্টাই বাকি রাখব না।"

তিনি জোর দিয়ে বলেন: "ইরানের পররাষ্ট্রনীতির পেছনের যুক্তি বেশ স্পষ্ট: 'প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে প্রতিশ্রুতি এবং কাজের বিনিময়ে কাজ।' এই চুক্তির স্থায়িত্ব অপর পক্ষের আচরণের ওপর নির্ভর করবে। যদি শত্রু তার প্রতিশ্রুতি পূরণে অস্বীকৃতি জানায় বা এর বাস্তবায়নে ষড়যন্ত্র করে, তবে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান তার কৌশলগত সক্ষমতার ওপর নির্ভর করে অবশ্যই পাল্টা, দুঃখজনক এবং চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

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