বিশ্বব্যাপী হুসেইনি শোক পালন -তুরস্ক,মহররম 2026+ছবিসহ

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): তুরস্কের সাবেক সংস্কৃতিমন্ত্রী: ইমাম হুসাইন (আ.) যদি আত্মসমর্পণ করতেন, তবে আজ ইসলামের সত্যের কোনো অস্তিত্বই অবশিষ্ট থাকত না।
মহররম মাসের শোকানুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য আহলুল বাইত (আ.)-এর অনুরাগীরা জয়নব মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে সমবেত হন।
অনুষ্ঠানে বক্তারা কারবালার শাশ্বত বার্তার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন; তাঁরা আশুরা আন্দোলনের ধারাবাহিকতা রক্ষায় হযরত জয়নব (আ.)-এর ভূমিকা এবং ইসলামের সত্যতা রক্ষায় ইমাম হোসাইন (আ.)-এর বিপ্লবের তাৎপর্য ও গুরুত্ব তুলে ধরেন।
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