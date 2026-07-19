ইরান: সমঝোতা স্মারক বাতিল

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরানি কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে ওয়াশিংটনের বিরুদ্ধে এই সমঝোতা স্মারক লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে মার্কিন আগ্রাসন অব্যাহত থাকলে ইরানও শর্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেবে।
ইরানের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং দেশটির কারিগরি আলোচনা দলের প্রধান কাযিম গারিব আবাদি এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, বাস্তব ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র এই সমঝোতা স্মারকের সমস্ত প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করেছে এবং চুক্তিটি সম্পূর্ণরূপে স্থগিত করেছে।
তিনি স্পষ্ট করে বলেন, পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে ইরানও তাদের পক্ষ থেকে চুক্তির সমস্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন স্থগিত করেছে এবং তারা এখন থেকে আর এই শর্তগুলো মেনে চলতে বাধ্য নয়।
কূটনৈতিকভাবে এটিই প্রথম ঘটনা, যেখানে ইরানি কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করল যে এই সমঝোতা স্মারকটির কার্যকারিতা শেষ হয়ে গেছে। একই সাথে তারা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে এই চুক্তির আর কোনো ধারা বা শর্ত তারা ভবিষ্যতে বাস্তবায়ন করবে না।
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