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ইরাকের প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠকে কলিবাফ:

জায়নবাদী শাসনব্যবস্থা সমস্ত ইসলামি দেশের প্রধান শত্রু।

২৬ জুলাই ২০২৬ - ২১:২৩
News ID: 1845470
জায়নবাদী শাসনব্যবস্থা সমস্ত ইসলামি দেশের প্রধান শত্রু।

ইসলামিক কনসালটেটিভ অ্যাসেম্বলির স্পিকার ইরাকের প্রধানমন্ত্রীর সাথে এক বৈঠকে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা রক্ষা ও জায়নবাদী শাসনব্যবস্থার মোকাবিলায় তেহরান ও বাগদাদের মধ্যকার সহযোগিতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপর জোর দিয়েছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসলামিক কনসালটেটিভ অ্যাসেম্বলির স্পিকার ড. মোহাম্মদ বাকের কলিবাফ তেহরানে ইরাকের প্রধানমন্ত্রী আলি ফালিহ আল-যায়দির সাথে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করেছেন।

ইরাকের প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সফরসঙ্গী প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানিয়ে পার্লামেন্ট স্পিকার বিপ্লবের শহীদ নেতার স্মরণে ইরাকের বিভিন্ন শহরে আয়োজিত বিশাল সব শোকমিছিল ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানের জন্য ইরাকের জনগণ ও সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

তিনি আরও বলেন, "আরবাইন তীর্থযাত্রীদের প্রতি ইরাকের জনগণ ও সরকার যে অসাধারণ আতিথেয়তা প্রদর্শন করেছেন—এবং এখনও করে চলেছেন—তার জন্যও আমি তাঁদের আগাম ধন্যবাদ জানাতে চাই।"

নিজের বক্তব্যের ধারাবাহিকতায় ড. গালিবাফ তেহরান ও বাগদাদের মধ্যকার সম্পর্কের ইতিহাসের ওপর আলোকপাত করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, এই অঞ্চল ও সমগ্র ইসলামি বিশ্বের স্থিতিশীলতার জন্য ইরান ও ইরাকের মধ্যকার সহযোগিতা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে উভয় দেশই অনেক আঞ্চলিক সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম।

জায়োনিস্ট শাসনব্যবস্থা যে নিঃসন্দেহে সকল ইসলামি জাতির শত্রু—সে কথা উল্লেখ করে পার্লামেন্টের স্পিকার জোর দিয়ে বলেন, মুসলমানদের প্রধান শত্রু এই জায়োনিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে ইসলামি দেশগুলোর ঐক্য রক্ষায় ইরান ও ইরাকের মধ্যকার সহযোগিতা নিশ্চিতভাবেই কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

ইরাকের প্রধানমন্ত্রী আলি ফালিহ আল-যায়দি ইসলামি পরামর্শক পরিষদের স্পিকার এবং ইরানের জনগণের—এক মুসলিম প্রতিবেশী হিসেবে—কাছে ইরাকি জনগণ ও সরকারের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা পৌঁছে দেন। তিনি বলেন: "আমরা এবং ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান কেবল প্রতিবেশীই নই, বরং অংশীদার; কারণ আমাদের ভাগ্য অভিন্ন।"

বিশ্বজুড়ে মুসলিম ও শিয়া সম্প্রদায়ের মাঝে বিপ্লবের সেই শহীদ নেতার বিশাল মর্যাদার কথা উল্লেখ করে আল-জাইদি আরও বলেন: "সম্পদ ও বিত্ত-বৈভবের বিনিময়ে হয়তো অনেক কিছুই অর্জন করা সম্ভব, কিন্তু মানুষের হৃদয় জয় করা যায় না। প্রচণ্ড দাবদাহ উপেক্ষা করে ইরাকে সেই শহীদ নেতার জানাজা ও শেষযাত্রায় যে জনসমুদ্রের সৃষ্টি হয়েছিল, তা ছিল অভূতপূর্ব; আর এই দৃশ্য বিশ্ববাসীর সামনে এক অনন্য ও তাৎপর্যপূর্ণ চিত্র তুলে ধরেছে।"

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